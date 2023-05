Alexia Grousson

Le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK), en collaboration avec le Comité local en immigration francophone de Windsor-Essex et Chatham-Kent (CLIF-WECK) a organisé des journées « corde à linge » du 4 au 6 mai, au Carrefour communautaire francophone.

Cette activité est proposée deux fois par année par le CCFWEK. Initialement prévue sur trois jours mais, victime de son succès, elle n’a eu lieu que les jeudi et vendredi. Les salles utilisées avaient été généreusement offertes par le campus de Windsor de l’Université d’Ottawa.

« Nous avons reçu environ 300 personnes. C’était bien au-delà de nos attentes. Les personnes étaient ravies et nous avons eu le sentiment d’être vraiment utile », explique Stéphane Lucky, responsable des programmes subventionnés et communautaires au CCFWEK.

Les dons des vêtements et des chaussures ont été faits majoritairement par la communauté locale et par des organismes de la région tels que POMBA (Parents of Multiple Births Association) et la paroisse Saint-Jérôme. Tous les dons spontanés étaient les bienvenus à la condition que les vêtements soient lavés et en bon état.

« Cette activité sociocommunautaire s’est bien déroulée. Nous sommes heureux d’avoir accueilli un nombre record de personnes et d’avoir donné un petit coup de main à plusieurs familles francophones. Ce record de personnes témoigne aussi d’une situation difficile à l’heure actuelle. Parmi ceux que nous avons aidés, plusieurs étaient des immigrants ou des demandeurs d’asile. Au CCFWEK, nous faisons de notre mieux pour jouer notre rôle en apportant notre aide », conclut M. Lucky.

Photo courtoisie CCFWEK: Vêtements et chaussures avaient été donnés au CCFWEK pour aider les familles démunies.