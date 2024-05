Alexia Grousson

Cette année, les équipes de filles de l’école E.J. Lajeunesse excellent dans plusieurs disciplines sportives, notamment le soccer et la balle molle. Le 6 mai, les séniors de l’équipe de soccer ont disputé leur dernier match de leur saison régulière contre l’école secondaire Assumption Collège. Étant la seule école de la ville dans la catégorie WECSSAA (A), elles ont basculé dans WECSSAA (AA). Elles jouent donc dans une catégorie autre que la leur et pourtant, elles ont affiché une saison parfaite en remportant toutes les joutes ainsi que la finale 5 à 2.

« Nous avons joué avec les écoles de plus grande population et nous avons remporté tous nos matchs. De plus, trois de nos filles ont été sélectionnées pour l’équipe toute étoile de la ville. Ceci est un énorme succès! », relate fièrement l’entraineuse Kimberly Adams.

« En tant que seule équipe de la catégorie A, nous sommes constamment négligées. Cela nous a motivées à travailler plus fort, défier les probabilités et grimper au sommet. Nous avons surmonté les obstacles, ne laissant jamais rien nous décourager et nous rappelant mutuellement notre objectif final, une médaille au tournoi provincial », commente Janelle Johnson, une des trois capitaines de l’équipe.

Mais ce n’est pas tout, en plus des quatre tournois auxquels elles ont participé cette année, elles ont aussi remporté le Tilbury Titans.

« Je suis très fière de notre équipe. Les filles sont vraiment motivées, disciplinées et prennent un énorme plaisir à s’entraîner. J’ai le plaisir d’avoir une assistante qualifiée qui tisse des liens avec les filles. Nous sommes devenues une famille », poursuit Mme Adams.

« Ce qui m’impressionne le plus dans cette équipe, c’est la proximité qui existe entre nous. C’est la raison pour laquelle nous avons eu beaucoup de succès cette année. Les encouragements constants de mes coéquipières et la motivation de nos entraîneuses nous ont poussées à donner notre 100 % à chaque match », enchérit la capitaine Payton Quenneville.

La prochaine étape pour les filles est donc la finale régionale SWOSSAA, le 28 mai. Une victoire leur offrirait une place au tournoi provincial OFSAA.

« Lors de notre belle saison de soccer, à part de la boue et de la pluie qui nous ont compliqué la vie à presque chaque joute, tournoi et pratique, nous avons partagé des souvenirs inoubliables. Nos objectifs pour les prochaines semaines sont de travailler fort afin de remporter le championnat SWOSSAA et de se qualifier pour OFSSA. L’équipe féminine de soccer de notre école n’a jamais gagné de médaille au tournoi provincial et cela va changer cette année », assure Alice Ryan, également une des capitaines du groupe.

Quant à la balle molle, il existe deux catégories de championnat, celle de la ville et celle du comté. L’équipe des filles séniors de E.J. Lajeunesse fait partie du championnat de la ville et a remporté toutes les joutes de la saison régulière.

Photo (E.J. Lajeunesse): L’équipe de soccer brandit fièrement ses médailles.