Les travaux de construction du Pont international Gordie Howe (Pont) vont bon train alors que les dernières étapes pour relier le tablier du pont au-dessus de la rivière Détroit sont en cours. Il reste 26 mètres, soit la même largeur qu’une patinoire officielle de la LNH, et l’Autorité du Pont Windsor-Détroit (APWD) s’attend à ce que les deux côtés se rejoignent à la fin du mois de juin.

Au cours des quatre à six prochaines semaines, les amateurs de ponts, qu’ils soient sur terre ou sur l’eau, observeront le processus en plusieurs étapes menant au raccordement du tablier du pont. Les équipes doivent installer un segment supplémentaire du côté américain, qui mesure 15 mètres, avant que les travaux ne commencent sur le dernier segment, connu sous le nom de fermeture à mi-parcours. Une fois raccordé, le tablier du pont couvrant la distance entre les deux tours emblématiques mesurera 853 mètres, ce qui en fera la plus longue travée principale de tous les ponts à haubans d’Amérique du Nord et la dixième plus longue au monde. Il s’agira également du plus long tablier mixte acier-béton pour un pont à haubans dans le monde.

Même si le Pont semble achevé, il reste encore beaucoup de travail avant son ouverture à l’automne 2025. Les équipes mettront sous tension les câbles d’haubanage et installeront des systèmes électriques, d’extinction des incendies et de drainage, des barrières, des panneaux de signalisation, des éclairages, le revêtement du tablier, le marquage de la chaussée et achèveront la voie multi-usage.

« La concrétisation du raccordement du tablier du pont est monumentale dans l’avancement du projet du Pont. Ce nouveau pont est la représentation physique de la coopération internationale qui existe entre les communautés riveraines de Windsor et de Détroit, et dans tout l’Ontario et le Michigan, ainsi que partout en Amérique du Nord. Après des années de planification et de construction, nous continuons à respecter le calendrier établi pour l’ouverture du Pont à l’automne 2025, ce qui créera de nouvelles possibilités de croissance économique et de prospérité », déclare Charl van Niekerk, président-directeur général de l’APWD.

Le Pont comporte 216 haubans, dont tous sauf 10 ont été installés. Ces derniers seront en place d’ici la mi-juin. Une fois le raccordement physique établi au-dessus de la rivière Détroit, le Pont sera considéré comme un passage international par l’Agence des services frontaliers du Canada (l’Agence) et la Customs and Border Protection des États-Unis, ce qui signifie que les deux agences seront présentes sur les sites respectifs du pont et que toutes les personnes accédant au tablier du pont, y compris les équipes de construction, seront soumises aux règles et à la législation en vigueur pour les passages internationaux.

« L’Agence s’est donné pour mission de mieux servir les Canadiens dans un des corridors de passage frontalier terrestre les plus fréquentés du Canada. En prévision de l’ouverture du point d’entrée du Pont, nous avons embauché plus de 100 agents des services frontaliers et prévoyons en embaucher d’autres au cours de l’année à venir, augmentant ainsi notre capacité à faciliter les déplacements et le commerce, tout en assurant la sécurité de nos collectivités dans la région de Windsor-Détroit. L’Agence collabore avec les parties prenantes et d’autres ministères pour assurer la réussite de ce projet, et nous attendons avec impatience son achèvement », indique Brett Bush, directeur général régional par intérim de l’Agence, région du sud de l’Ontario.

Les travaux intérieurs de tous les bâtiments du côté canadien sont en cours, y compris l’installation des fenêtres, le chauffage et la climatisation, l’électricité, la plomberie et les revêtements de sol.

Source : Pont international Gordie-Howe

Photo : Le Pont international Gordie-Howe comporte 216 haubans, dont 206 ont été installés.