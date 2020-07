École secondaire Lamothe-Cadillac

En 2020, les finissants des écoles secondaires de la région ont été privés de leurs bals de fin d’année, une étape importante avant d’entreprendre des études collégiales ou universitaires pour plusieurs, et pour d’autres, avant de se lancer sur le marché du travail.

La pandémie de la COVID-19 a balayé tout espoir pour ces jeunes adultes de se réunir une dernière fois et dire au revoir à leurs amis, collègues et enseignants.

Malgré cela, les dirigeants des écoles secondaires du Sud-Ouest ont relevé ce défi en rendant hommage de façon individuelle et publique à chacun des finissants.

Des affiches de félicitations ont été installées, comme on le voit habituellement pendant les campagnes électorales, sur le terrain devant la demeure de chacun des finissants et sur le terrain des écoles secondaires.

École secondaire catholique de Pain Court

De plus, des photos et vidéos de la remise individuelle aux nouveaux diplômés ont été publiées sur les sites Facebook de ces écoles et sur les sites des conseils scolaires Providence et Viamonde. Il s’agit d’une belle initiative pour souligner la fin des études secondaires de ces élèves.

Voici quelques-unes de ces photos des écoles secondaires l’Essor à Tecumseh, de Pain Court et de Lamothe-Cadillac à Windsor. Pour les finissants de E.J. Lajeunesse, une vidéo hommage est sur le site Facebook de l’école. Félicitations aux nouveaux diplômés!

PHOTO – École secondaire catholique l’Essor