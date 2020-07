Alors que la province entame sa reprise économique, le gouvernement lançait le 24 juin dernier l’édition 2020-21 du Programme d’appui à la francophonie ontarienne (PAFO) afin de soutenir les entreprises et les organismes francophones de l’Ontario ainsi que ceux qui servent la francophonie ontarienne.

« Notre gouvernement est déterminé à soutenir la communauté francophone de l’Ontario face à la pandémie COVID-19 et au-delà, a déclaré Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones. L’investissement de cette année dans le PAFO aidera les organismes et les entreprises francophones à mettre en œuvre de nouveaux projets et de nouvelles initiatives ainsi qu’à contribuer à la reprise. »

Le PAFO est un programme de subventions fondé sur un processus de demande qui comporte deux volets. Le financement accordé dans le cadre du volet Développement économique aide les entrepreneurs et les entreprises francophones à améliorer les services de première ligne et à mieux servir leurs clients et partenaires francophones. Dans le cadre du volet Communauté et culture, le programme appuie des initiatives culturelles et communautaires locales, démontrant ainsi l’engagement continu du gouvernement à protéger et à promouvoir la langue française et la culture francophone.

Le Programme soutient les projets qui renforcent la capacité des organismes à fournir des produits et des services en français, qui favorisent le recrutement et la formation de personnel bilingue ou qui offrent des occasions de célébrer et de favoriser la compréhension de la francophonie ontarienne. Cette année, le volet Développement économique a été élargi pour inclure les organismes à but non lucratif, en plus des organismes à but lucratif.

« Ce lancement constitue une étape importante du renforcement de la capacité des organismes francophones de l’Ontario à soutenir nos communautés et à mettre l’Ontario sur la voie de la reprise, a ajouté la ministre Mulroney. En investissant dans de nouveaux projets, notre gouvernement tirera parti des forces économiques de la francophonie ontarienne et aidera les organismes et les entreprises francophones de la province à répondre aux défis liés à cette période sans précédent. »

Comme l’année dernière, les demandes doivent être soumises par le biais du portail Paiement de transfert Ontario. La période de dépôt des demandes est ouverte du 24 juin au 5 août 2020 et les projets devront être mis en œuvre entre le 15 octobre 2020 et le 31 mars 2021. L’Ontario investit un million de dollars dans le cadre du PAFO en 2020-2021.

Des améliorations ont été apportées au Programme cette année afin de faciliter la demande et l’obtention d’un financement pour les organismes. Dans le cadre du volet Communauté et culture, le budget de fonctionnement minimum requis a été réduit de 50 000 $ à 10 000 $. Dans le cadre du volet Développement économique, le revenu annuel minimum requis a été réduit de 100 000 $ à 50 000 $ et le nombre minimum d’employés à temps plein a été réduit de trois à un. Les organismes à but non lucratif sont désormais également admissibles au volet Développement économique. Les demandeurs des deux volets peuvent demander un financement allant jusqu’à 50 000 $.

SOURCE : gouvernement de l’Ontario

PHOTO : Caroline Mulroney