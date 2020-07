L’organisme Épelle-Moi Canada (ÉMC) a procédé au dévoilement en ligne des gagnants du concours d’écriture Mon Héros Méconnu 2020, le mardi 30 juin dernier. ÉMC fait la promotion de l’art d’écrire dans ses activités, une façon d’exprimer les idées de la jeunesse francophone et francophile, et de développer sa créativité. À travers l’écriture, ÉMC permet aux enfants de réinvestir l’orthographe appris dans les phrases et différents types de textes.

« Au nom de toute l’équipe, je tiens à féliciter tous les jeunes qui ont participé au concours d’écriture Mon Héros Méconnu, explique la directrice générale d’ÉMC, Dorine Tcheumeleu. Bien que cette année fut très spéciale à cause de la COVID-19, ils ont trouvé une façon créative de partager un sentiment positif envers une personne spéciale. De plus, ils ont pu mettre leur talent littéraire en évidence en améliorant leur niveau d’écriture, de lecture et de communication orale. Finalement, en intégrant le numérique à leur production, ils ont fait preuve de créativité. Bravo! »

En tout, l’organisme a reçu environ 120 textes mais la moitié des participants n’ont pas joint de vidéo. Une omission assez importante puisque 60 % de pointage alloué par les trois juges du concours était basé sur la présentation vidéo durant laquelle les jeunes devaient s’approprier le texte soumis. Le 40 % restant étaient pour les critères de rédaction, soit la longueur du texte, la structure, etc. Par conséquent, il ne restait qu’une soixantaine de candidats éligibles.

Lors du dévoilement des gagnants sur la plate-forme électronique Zoom, 32 personnes ont participé à l’événement et à la présentation en direct de quelques vidéos des gagnants retenus pour les cycles primaire, moyen et intermédiaire. Dans la région de Windsor-Essex, Christina Mpunga de Windsor a remporté le prix de la meilleure production au cycle primaire ainsi que Serge Hopogap de Belle Rivière au cycle moyen. À Chatham-Kent, Gabrielle Parizeau s’est démarquée en remportant la palme de la meilleure production du cycle moyen.

Gabrielle Parizeau

Cette élève de 10 ans a choisi comme héroïne sa grand-mère, Marjolaine Lussier-Roger qui habite à Rockland, Ontario. « Dans sa cour arrière, elle a une grande forêt qu’on appelle « La forêt magique », explique Gabrielle dans sa présentation vidéo. C’est mon grand-père et ma grand-mère qui l’avaient transformée en forêt enchantée juste pour nous, ses petits-enfants. Chaque fois qu’on va chez elle, on passe la plupart du temps à jouer dans la forêt magique et dans sa cour. Cette cour et cette forêt sont probablement les meilleures parmi toutes celles de la planète. La forêt est pleine d’arbres bien hauts et c’est l’endroit parfait pour y faire des forts. »

Elle raconte que pour sa grand-mère, il était si important que ses petits enfants aient cet endroit magique. « C’est aussi là qu’on ressent la présence de notre grand-père. Elle est mon héroïne car depuis un an, elle vit toute seule et elle est capable de se faire de très bons repas et de bien prendre soin d’elle en cette pandémie du coronavirus. Ça prend du courage de vivre toute seule, surtout en ce moment. Elle a perdu son mari au mois de mai l’an dernier alors c’est encore plus difficile. Cela montre qu’elle est une femme forte et brave. J’aimerais devenir une femme forte comme elle. Finalement, elle est mon héroïne tout simplement car je l’admire beaucoup. C’est un peu grâce à elle que j’aime tant les arts et que j’aime raconter plein d’histoires! »

Les autres gagnants de ce concours sont Jayden Awitor (cycle primaire) de Halton-Peel, Marcel Lopez (cycle moyen) de London, Lillian Lawlor MacDonald (cycle intermédiaire) de Simcoe, Dessap Nwentsa (cycle primaire) et Yusra Kamel (cycle intermédiaire), tous deux de la région de Montréal au Québec, et Alice Mulakov (cycle intermédiaire) de la région de York. Le coup de cœur du jury est allé à Amine Manal, de Montréal, pour le texte sur son père. Tous les textes et les vidéos sont disponibles en ligne sur le site epellemoicanada.ca.

PHOTO: C’est par le biais d’une vidéo soignée que ÉMC a présenté le travail des participants au concours.