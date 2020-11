Le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) recevait ses membres au Serbian Centre et simultanément en ligne pour son assemblée générale annuelle. COVID-19 oblige, seulement une trentaine de personnes ont pu s’y rendre tout en respectant les normes sanitaires en place pour la région. Une douzaine de membres de la communauté ont également suivi la rencontre sur la plateforme Zoom.

D’entrée de jeu, le président de l’organisme, André Gagnon, a parlé d’une adaptation graduelle aux défis causés par la pandémie. « Nous voici réunis d’une façon différente, explique-t-il. Nous nous adaptons de plus en plus à cette nouvelle réalité, mais notre nouveau « normal » est parfois difficile à digérer. Votre équipe administrative avec le support du conseil d’administration a tourné une autre page dans le livre de l’histoire du CCFWEK. Ensemble, avec plusieurs de nos partenaires, nous ouvrirons bientôt le Carrefour communautaire, notre nouveau « chez-nous » pour tout ce qui a rapport aux services en français. Les rénovations sont bien avancées et l’avenir de notre organisme s’annonce bien. »

Puis, le directeur général Didier Marotte a expliqué que l’année financière 2019-2020 s’est déroulée presque entièrement avant le début de la pandémie. « La dernière année a été fructueuse pour le CCFWEK, annonce M. Marotte. Nous avons eu une année occupée à tous les niveaux et décisive pour le lancement du projet du Carrefour communautaire francophone qui n’aurait pas pu aboutir sans l’appui des nombreux partenaires et collaborateurs, ainsi que nos bailleurs de fonds. Je suis fier du travail accompli par notre équipe.

« J’apprécie les partenaires impliqués dans nos projets et la collaboration qui existe entre nos agences communautaires, ainsi que les conseils scolaires Providence et Viamonde. Sans eux, beaucoup de nos activités ne se réaliseraient pas. Je suis sûr que cet esprit d’équipe unie continuera et que le projet du Carrefour communautaire ne fera que solidifier et grandir les racines francophones de notre région. »

La programmation culturelle du CCFWEK pour l’année financière 2019-2020 était plutôt chargée. Au-delà de 100 familles ont inscrit leurs enfants aux divers camps d’été et d’hiver proposés par l’organisme. La marche Walk So Kids Can Talk a recueilli 40 000 $, permettant ainsi de soutenir le programme de consultations téléphoniques et en ligne pour les jeunes de moins de 20 ans.

La participation aux conférences communautaires organisées par le Csc Providence a permis à plusieurs projets d’être développés avec les jeunes.

Parmi les nombreuses activités, plus de 1000 personnes ont participé aux deux festivals de la poutine et plusieurs centaines de personnes ont fêté la Saint-Jean-Baptiste sous le pavillon du club Ciociaro.

Le Grand Partage 2019 en collaboration avec les 16 écoles de la région a recueilli 57 936 denrées non périssables et 3205 $ provenant de dons des activités scolaires, des collectes de fonds, des agences communautaires et de membres de la communauté. Les programmes et services pour les nouveaux arrivants ainsi que les activités du Centre d’orientation pour adolescents ont connu beaucoup de succès.

À l’heure actuelle, les employés et partenaires du CCFWEK se préparent à emménager au Carrefour communautaire au cours des prochaines semaines. Tous s’accordent pour dire qu’il s’agira d’un nouveau départ prometteur pour la communauté francophone de Windsor-Essex.

PHOTO – Les membres et employés du CCFWEK présents lors de l’AGA au Serbian Centre