Le mercredi 25 novembre, administrateurs et membres du Club Richelieu Windsor et de la Résidence Richelieu se sont réunis au Serbian Centre et en ligne sur la plateforme Zoom pour le dépôt des rapports annuels. De nombreux changements ont eu lieu au cours de la dernière année à la Résidence Richelieu, tant au niveau des membres du conseil d’administration qu’au niveau des rénovations effectués à l’immeuble.

La réunion a débuté avec un moment de recueillement pour les membres Richelieu et les locataires de la Résidence décédés au cours de la dernière année : les administrateurs Richard Plante, Gérard Pitre et Magella Théroux ainsi que les anciens locataires Jeannine Moncion, Jeannine Morin, Ernest Gagnon et Carmen Labonne.

Puis le président de la Résidence, Raymond Clavette, a présenté son rapport. « Je suis fier d’annoncer qu’à ce jour, nous n’avons eu aucun cas de COVID-19 chez nos locataires, dit-il. Mais notre plus grande réalisation est que nous célébrons le 30e anniversaire de la Résidence. »

M. Clavette a annoncé également qu’une étude sera effectuée par la firme qui a bâti la Résidence pour connaître les dépenses d’entretien auxquelles les administrateurs devront faire face au cours des 20 prochaines années.

« Et le 1er février 2021, nous renouvellerons notre hypothèque, ajoute-t-il. Il ne restera que 56 paiements à faire pour que la Résidence soit complètement payée. Nous attendons ce jour avec beaucoup de bonheur et de fierté », conclut le président.

Anna Bulcke et son mari Cy assurent la gestion de l’édifice depuis septembre dernier. Mme Bulcke a fait un rapport détaillé des travaux effectués depuis quelques mois et a indiqué que les tuyaux du premier étage ainsi que le toit au-dessus de la salle communautaire seront remplacés prochainement.

« Les résidents ont fait preuve de beaucoup de courage et de prudence depuis le début de la pandémie, indique la gérante. Même si la solitude pèse de plus en plus, je les remercie pour leur résilience et leur coopération. Nos locataires se sentent chez eux à la Résidence et sont heureux d’y vivre. » Puis, elle a remercié M. Clavette pour le nouveau téléviseur dans la salle communautaire.

La réunion s’est poursuivie avec la présentation du rapport du président du Club Richelieu Windsor, Tom Sobocan. « Nous avons bien commencé l’année en septembre 2019 avec notre soirée de reconnaissance et d’accueil où la bénévole de l’année était Donna Messier-Hodgins, présidente sortante, et le Projet novateur de l’année était Génie en Action de l’Association des Camerounais du Sud-Ouest de l’Ontario », a indiqué M. Sobocan.

Au cours de la dernière année pré-COVID-19, une soixantaine de membres ont participé aux soupers mensuels du Club et le Bal des présidents a accueilli plus de 100 convives. Cependant, depuis mars dernier, la pandémie a obligé les administrateurs à annuler les soupers Richelieu.

Parmi les nouveautés, le Club a mis en place un bulletin mensuel, Le Flambeau, en mémoire de l’ancienne secrétaire Richelieu Mireille Whissell. Cette année marque d’ailleurs les 20 ans de son décès. Enfin, un nouveau site Web sera mis en ligne dès le mois de janvier 2021.

