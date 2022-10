Depuis quelques années, le French Part’Eh offre une occasion aux francophones et francophiles de la région de se rassembler et de prolonger les festivités entourant les célébrations du Jour des Franco-Ontariens.

Organisée par l’Association des communautés francophones de l’Ontario, régions de Windsor-Essex et Chatham-Kent (ACFO WECK), avec l’appui de nombreux partenaires communautaires, cette célébration a eu lieu le 23 septembre au restaurant Chez Mazaar.

Les animatrices de la soirée, la présidente de l’ACFO WECK, Kelsey Santarossa, et l’adjointe à la direction générale, Julia Marentette, ont d’abord souhaité la bienvenue aux participants avant le souper. Durant le repas, l’ambiance musicale était assurée par Joseph Benoit, chanteur du groupe AWI.

Après le repas, Mme Santarossa a remercié les commanditaires et bailleurs de fonds avant la présentation des prix de reconnaissance de l’ACFO WECK. Dans la catégorie « membre de la communauté », le prix d’engagement communautaire francophone a été remis à Paul Lachance, président de l’Entité de planification des services de santé en français Érié St. Clair/Sud-Ouest (Entité 1) depuis 2013.

Né à Ottawa où il a fait ses études primaires, secondaires et universitaires, il est déménagé dans le Sud-Ouest en 1979 où il a travaillé dans le domaine de l’éducation pendant quatre décennies. M. Lachance a été membre et vice-président du conseil d’administration de la Caisse populaire Pointe-aux-Roches-Tecumseh, de même que membre et président du comité des finances de la paroisse St-Jérôme. Il a fait partie de nombreux comités pour faire avancer les services en français dans la région.

La présidente de l’ACFO a également remis une plaque aux représentants des conseils scolaires Providence et Viamonde pour reconnaître leur travail et leur leadership dans la communauté. Finalement, Mme Marentette a présenté le prix d’engagement communautaire francophone dans la catégorie « organisme » à l’Entité 1.

Le French Part’Eh est une occasion de célébrer les leaders de la francophonie locale, de souligner leurs efforts et les succès de la communauté.

En terminant, la directrice générale de l’ACFO, Gisèle Dionne, a invité les francophones à participer au Festival du livre de Windsor, et plus particulièrement à la soirée francophone qui aura lieu le vendredi 14 octobre à l’École des arts créatifs (Windsor Armouries). Au programme : souper et discussion avec les auteurs Stéfanie Clermont et Gabriel Osson, spectacle « D’ici et d’ailleurs » avec M. Osson et Dieufaite Charles. Pour s’inscrire : bookfestwindsor.com/register.

Photo : L’équipe de l’ACFO WECK avec, de gauche à droite Jordie Haringanji, Mouna Baalbaki, Carole Papineau, Yasmine Joheir, Kelsey Santarossa, Gisèle Dionne, Evan Stanley, Julia Marentette et Michel Brassard (Photo : Tom Sobocan)