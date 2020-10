Le conseil d’administration (CA) du Centre communautaire de Chatham-Kent La Girouette tenait, le jeudi 15 octobre, sa 24e assemblée générale annuelle (AGA) dans ses bureaux de la rue King Ouest. Étant donné le peu de membres présents chaque année à l’AGA, les dirigeants avaient décidé que la rencontre aurait lieu dans les locaux de l’organisme et que les règles de distanciation sociale seraient respectées.

Dans son rapport, le président de l’organisme, Bernard Tremblay, a confirmé que « La Girouette a connu une bonne année au cours de l’exercice financier qui s’est terminé le 31 mars 2020. Le défi est toujours le même pour la création de nouvelles activités. Cependant, étant donné que nous sommes tous des bénévoles et qu’il n’y a pas d’employés, nous sommes en bonne position financière. »

Certaines activités ont dû être reportées, en mars, à cause de la pandémie de COVID-19, ce qui explique le surplus de 3180 $. « L’année dernière, nous avons offert 22 activités qui ont attiré 830 personnes environ dont certaines nouveautés telles que les cours de vitrail et de peinture, le kiosque au Festival de littérature jeunesse à Chatham l’automne dernier, l’atelier sur la littérature franco-ontarienne présenté par l’auteur Paul-François Sylvestre et destiné aux élèves de l’École secondaire de Pain Court ainsi que plusieurs autres activités sociales et éducatives pour enfants, explique Marthe Dumont, vice-présidente de La Girouette. Nous avons aussi été un des partenaires du spectacle du groupe Swing à Tilbury le 23 septembre 2020. »

Mme Dumont anticipe également que les revenus seront plus bas cette année compte tenu des restrictions sanitaires imposées par la province. « Certaines activités ne pourront avoir lieu. Nous prenons cela au jour le jour et nous suivrons les règles de distanciation sociale pour les événements prévus. Nous pensons entre autres à un 5 à 7 pour le soir de l’Halloween, le 31 octobre, et peut-être reprendre une série de projections de films en français », ajoute Mme Dumont.

Une nouvelle activité commence le 22 octobre, soit des classes d’exercices SMART afin de prévenir les chutes. Ces ateliers sont offerts par l’organisme VON de la région d’Érié-St. Clair.

Le budget de fonctionnement cette année est d’environ 60 000 $. « Les gens ont besoin d’avoir des activités sociales en personne alors nous essaierons d’être proactifs en trouvant des initiatives qui respecteront les normes sanitaires et de distanciation sociale. Nous avons aussi renouvelé notre bail pour deux ans. Nous pouvons donc dire que nous avons réussi à établir une certaine stabilité à La Girouette. C’est très difficile de planifier étant donné la situation sanitaire actuelle et je ne m’attends pas à ce qu’il y ait beaucoup d’activités cette année », conclut-elle.

Quatre postes étaient à pourvoir lors de l’élection des dirigeants : Louise Roy, Guy Deslauriers, Roger Lauzon (président fondateur) et Bernard Tremblay (présidence) ont été élus par acclamation.

Les postes de secrétaire et de trésorier seront comblés par le CA dans les mois à venir.

PHOTO – De gauche à droite : (assises) Louise Roy et Marthe Dumont; (debout) Guy Deslauriers, Roger Lauzon, Bernard Tremblay et Simon Lachance.