Depuis le lancement du campus virtuel immersif d’Épelle-moi Canada, l’organisme a reçu de nombreux visiteurs lors des visites guidées gratuites. Plusieurs groupes et organismes ont depuis réservé des salles dans le campus virtuel pour des réunions et autres événements.

La directrice générale d’ÉMC, Dorine Tcheumeleu, confirme également que pour offrir les axes d’apprentissage du campus virtuel, elle est à la recherche de plusieurs personnes pour combler des postes d’animateurs pédagogiques en entreprenariat, technologie, leadership, sport et bien-être, francisation et tutorat. « Nous sommes confiants que les inscriptions au campus virtuel et d’autres demandes de subventions que nous avons envoyées nous permettra de combler ces postes », dit-elle.

On se souviendra que l’organisme avait reçu un montant de 20 000 $ du Fonds d’aide et de relance pour entreprises et organismes francophones du sud de l’Ontario, dont une partie a servi pour lancer ce projet. Ce fonds est financé par le gouvernement du Canada par l’entremise de l’Agence fédérale pour le développement économique pour le sud de l’Ontario (FedDev Ontario), une aide financière pour répondre à la crise de la COVID-19.

Le campus virtuel immersif crée un univers virtuel en 3D axé sur la collaboration. Il est un programme complet d’apprentissage qui permet aux jeunes et à la communauté de vivre des expériences réelles dans un monde surréaliste.

Déjà, ÉMC y organise des activités virtuelles dont une soirée Halloween en 3D le 30 octobre prochain. Au programme, les participants pourront créer leur propre avatar avec des costumes originaux, participer à des jeux et concours, danser, faire une virée en bateau et réseauter avec les autres participants. Pour s’inscrire, il faut visiter le site campus.epellemoicanada.ca/soiree-halloween.

Autre nouvelle, Dorine Tcheumeleu a récemment été nominée comme l’une des 100 femmes noires à surveiller pour 2020 dans le cadre du gala présenté annuellement par l’organisme Canada International Black Women Event dans la région de Toronto, un organisme qui rend hommage à la femme Noire dans toutes les sphères de la société. Les succès d’ÉMC au cours des dernières années sous la direction de Mme Tcheumeleu lui ont valu cette nomination.

PHOTO – Dorine Tcheumeleu