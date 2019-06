Le personnel du Centre d’orientation pour adolescents a mis presque six mois pour rassembler des dons qu’il distribue depuis le 4 juin aux membres de la communauté qui en ont besoin. Il s’agit de plusieurs lots de vêtements de toutes les saisons, toutes les grandeurs, des souliers neufs, des bottes, des articles variés pour la maison, des accessoires de cuisine comme des micro-ondes, des téléviseurs et radios, de boîtes à lunch, des sacs à mains, sacs à dos pour de jeunes adolescents, et autres articles divers.

Selon Marie-Ève Pichette, la coordonnatrice du Centre, tous les dons récoltés sont venus de la générosité de la population de Windsor, autant francophone qu’anglophone. Certains articles sont encore et portent encore des étiquettes, tandis que d’autres sont toujours dans leur emballage. Pour Mme Pichette, cette année le Centre s’est doté d’une laveuse et d’une sécheuse, ce qui a permis de laver et garder tous les vêtements en bon état avant de les proposer aux bénéficiaires.

« Nous voulons remettre les vêtements dans le plus bel état possible, on ne veut pas qu’une personne rentre à la maison avec des habits qu’il doit laver, on veut donner des vêtements de bonne qualité, propres qui sont prêts à être portés,» explique-t-elle.

Au courant de la matinée du 4 juin, lors de notre passage, une famille de quatre adultes, qui était déjà venue pour s’approvisionner, est rentrée avec des articles pour eux et pour leurs proches qui n’ont pas pu se déplacer. « Nous voulons voir toutes les tables vides à la fin de l’évènement », renchérit la coordonnatrice.

En début d’après-midi, une dizaine de jeunes adolescents habitués au Centre sont arrivés et se sont directement dirigés dans la salle pour se choisir des tenues qui les intéressent. Chacun en est ressorti comblé avec un sac bien rempli de trouvailles.

Au-delà des affiches envoyées dans ses réseaux pour informer les différentes communautés de l’existence de l’activité, le Centre d’orientation des adolescents s’appuie aussi sur sa clientèle de jeunes qui en informe à son tour les parents, amis et proches. Dans cette même optique, des travailleurs en établissement collaborent avec le Centre, transmettent de bouche à oreille l’information dans les écoles où se trouvent leurs clientèles, composées essentiellement de jeunes issus de familles de nouveaux arrivants. L’évènement corde à linge a pris fin le 6 juin dernier et les organisateurs pourraient répéter l’expérience l’automne prochain pour les vêtements d’hiver.

SOURCE: Gabriel Nikundana

PHOTO: Les adolescents se choisissent des vêtements utiles.