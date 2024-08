Alexia Grousson

Le 30 juin marque une date emblématique pour la République démocratique du Congo (RDC), célébrant son indépendance obtenue en 1960 après des décennies de colonisation belge. Cette journée est un moment de fierté nationale et de commémoration des luttes et des sacrifices ayant conduit à la liberté du Congo.

À Windsor-Essex, la communauté congolaise a honoré cette date avec un événement marquant. « En ce jour, nous souhaitons nous rappeler la libération d’un peuple réprimé par la colonisation, mais aussi les martyrs et les héros qui ont sacrifié leur vie pour notre liberté. Aujourd’hui, nous honorons également ceux qui ont contribué à l’édification de notre nation et nous réaffirmons notre engagement envers un avenir meilleur », a déclaré Jacques Lehani, président de la communauté congolaise.

Dans son discours, le président a également évoqué les nombreux défis et les progrès du Congo depuis son indépendance. Il a rappelé les valeurs fondamentales de justice, dignité humaine et respect des droits de tous les citoyens.

« En tant que président de la communauté congolaise, je m’engage à œuvrer pour l’unité, la paix et le bien-être de mes compatriotes. Nous avons le devoir de préserver l’héritage de nos ancêtres et de construire une nation forte, où chaque citoyen a l’opportunité de réaliser son plein potentiel. Nous sommes résolus à travailler ensemble pour surmonter tous les défis et bâtir un avenir meilleur pour les générations futures », a-t-il ajouté.

La soirée a été rythmée par diverses animations. L’orchestre Africa DRC Music Band a offert un spectacle vibrant aux rythmes endiablés du Congo, faisant danser la foule du début à la fin. Un défilé a mis en lumière une trentaine de femmes arborant fièrement des costumes traditionnels tels que le pagne, le libaya et le liputa. Elles ont également partagé les techniques de couture propres à chaque vêtement.

Des humoristes locaux ont fait rire aux éclats les convives en imitant les voix d’anciens présidents du Congo. Le repas, préparé par les bénévoles, a mis à l’honneur la cuisine congolaise avec des plats tels que le Pondu à base de manioc, la purée de légumes (Fufu), le Matembelé à base de feuilles de patates douces, du poisson, des bananes plantains et des beignets.

La fête s’est terminée avec une session de rumba congolaise, danse typique apparue après l’indépendance du pays, suivie de musiques internationales permettant aux convives de montrer leurs danses traditionnelles et de chanter dans leur langue.

Jacques Lehani a exprimé son émotion face à l’enthousiasme suscité par l’événement : « J’ai été ému lorsqu’une dame qui venait pour la première fois m’a dit qu’elle ne voulait plus jamais rater une de ces soirées. Il y avait de nombreux pays représentés et ça me touche profondément de voir que nos activités puissent atteindre différentes nationalités. C’est merveilleux parce que nous devons montrer aux jeunes notre histoire pour les éduquer à perpétuer nos traditions. »

La célébration a non seulement renforcé les liens communautaires mais aussi rappelé l’importance de l’histoire et des traditions congolaises.

Photo (COCOWE): Plus de 200 personnes ont participé à la fête congolaise au Collège Boréal.