Richard Caumartin

L’Association socioculturelle burundaise de Windsor-Essex (Association) a invité ses membres pour célébrer le 61e anniversaire de l’indépendance du Burundi et la fête du Canada le 1er juillet. De nombreux autres groupes multiculturels de la région ainsi que des intervenants des organismes francophones se sont joints à la fête au Centre communautaire philippin de Windsor.

Cette rencontre était l’occasion pour les Burundais de se rappeler des sacrifices de leur peuple qui ont mené à l’indépendance du Burundi le 1er juillet 1962. « Il s’agissait pour nous d’une opportunité de rencontrer des familles nouvellement arrivées, les membres de notre communauté, les autres communautés africaines et les représentants des organismes de la francophonie locale, précise le président de l’Association, Audace Ndayishimiye. Nous avons célébré notre indépendance, notre terre d’accueil ici au Canada, et partagé notre patrimoine avec les autres communautés. »

« Mon discours était axé sur l’accueil des nouveaux arrivants, que nous devons être unis pour les accueillir, montrer qu’il y a une communauté qui peut accueillir chacun d’entre nous et motiver les organismes de services à informer les nouveaux arrivants pour assurer une meilleure intégration. Il y en a qui arrivent et qui n’ont pas encore de documents. Ils ont besoin d’un avocat, et plus encore. C’est à la communauté de mieux les aiguiller pour une intégration communautaire réussie. »

Les bénévoles burundaises de l’Association avaient concocté un repas traditionnel de leur pays d’origine et d’autres plats africains. Des démonstrations de danses traditionnelles burundaises ont animé cette soirée festive et de la musique plus moderne avec DJ a suivi pour que les invités puissent danser jusqu’en fin de soirée.

« Nous sommes très satisfaits de cet événement et nous avons pu constater une grande participation avec des représentants de la Tanzanie et du Nigéria que je n’avais jamais vus auparavant, ainsi que des Canadiens de la communauté d’accueil évidemment », conclut M. Ndayishimiye.

Un tournoi de volleyball aura lieu en août au Collège Boréal avec les jeunes des communautés burundaise, congolaise et autres, un projet conjoint de la communauté. Un nouveau président prendra la relève de l’Association le 15 août, il s’agit d’André Nsengiyumva.

Photos (Tom Sobocan) : La fête burundaise a fait salle comble.