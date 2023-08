Richard Caumartin

La Communauté congolaise de Windsor-Essex a invité ses membres et la communauté à deux célébrations en juillet. La première était proposée dans le cadre de la fête du Canada dans le salon médiatique du Collège Boréal. Cette activité était axée sur les jeunes afin qu’ils apprennent l’histoire du pays.

« Nous avons obtenu un financement de Patrimoine canadien pour présenter cet événement, explique Lehani Jacques Kagayo, président de la Communauté congolaise. Au programme, nous avions des jeux pour les enfants afin qu’ils apprennent l’histoire du Canada, et d’autres activités telles que la manipulation du djembé (tambour africain), du bricolage et de la peinture. »

Un jeu de questions-réponses a permis aux jeunes participants de remporter des prix et les organisateurs s’étaient assurés que chaque enfant reparte avec une récompense. Pendant ce temps, les parents ont pu socialiser. Environ 90 personnes ont participé à l’activité dont 60 jeunes.

« Le repas a aussi été servi à la congolaise pour agrémenter un mixage culturel puisque notre thème était « l’unité dans la diversité ». Nous voulions que les participants apprécient la culture culinaire congolaise. Bien entendu, pour satisfaire les enfants de toutes cultures, nous avions de la pizza également », ajoute M. Kagayo.

Un gâteau anniversaire sur lequel était écrit « Bonne fête du Canada » a été servi pour couronner le tout. Le président a fait une allocution pour remercier son bailleur de fonds, la communauté et toute l’équipe de bénévoles qui ont contribué à l’activité.

Rassemblement congolais

Le 8 juillet a permis aux Congolais de se retrouver de nouveau dans le cadre de leur rassemblement annuel qui a eu lieu au salon Richelieu de Boréal pour commémorer le 63e anniversaire de l’indépendance de la République démocratique du Congo (RDC).

Cette soirée était centrée sur l’histoire du passé colonial tel qu’enseignée à la diaspora congolaise et aux amis de la RDC. C’était une occasion de promouvoir la culture congolaise avec ses danses et vêtements traditionnels ainsi que d’offrir le repas préféré des Congolais – pondu (feuilles de manioc) et fufu (pâte de manioc). Une vidéo réalisée par Sophie Mulamba sur la préparation du pondu a été présentée.

Les communautés camerounaise, burundaise, rwandaise, sud-africaine, tanzanienne, du Congo Brazza, de la Sierra Leone, de la Côte d’Ivoire, du Bénin, du Togo, du Nigéria, du Liban et du Canada étaient représentées.

Plusieurs organismes et partenaires communautaires étaient également présents dont le Club Richelieu, le Collège Boréal, le CCFWEK, Épelle-Moi Canada et le Conseil scolaire Viamonde.

Les festivités se sont poursuivies avec un discours du président qui a fait un retour sur le passé colonial du pays et l’évolution de la RDC depuis son indépendance.

« J’ai présenté trois témoignages-vidéo de doyens qui ont vécu le jour de l’indépendance le 30 juin 1960 en provenance de Kinshasa, de Kisangani et de Lubumbashi. Il a été question de la réunification du pays et l’unité des peuples congolais aujourd’hui », conclut le président de la Communauté congolaise. La soirée s’est terminée aux petites heures du matin sur la piste de danse.

Photo de Tom Soboccan: Sifa Kajibwami, Theresita Lehani et Kilendya Kalonji