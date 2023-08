Richard Caumartin

« La Maîtrise des Hauts de France rassemble une trentaine de chanteurs dans des pupitres de voix soprano, alto, ténor et basse, peut-on lire sur le site Web. Leur qualité vocale permet d’interpréter un très vaste répertoire orienté essentiellement vers la musique sacrée et la chanson populaire harmonisée. Ces enfants et jeunes adultes sont principalement originaires de Lambersart, commune française limitrophe de Lille, située sur la Deûle, au nord-ouest de Lille, dans le département du Nord en région Hauts-de-France. »

Depuis sa création en 1970, la Maîtrise des Hauts de France se produit pendant les vacances scolaires à travers la France, l’Europe et l’Amérique du Nord. Ces dernières semaines, l’ensemble vocal était en tournée outre-Atlantique jusqu’au 25 juillet. Les 32 choristes vivent donc une nouvelle expérience canadienne et américaine qui a débuté à Burlington dans une petite église anglicane. Puis, c’est à l’église du Saint-Sacrement de Kitchener que la chorale a donné son deuxième concert.

Les jeunes se sont ensuite rendus le 14 juillet, Jour de la Bastille, à l’église Ste-Anne de Tecumseh pour leur troisième prestation nord-américaine. Les jeunes garçons, âgés de 8 à 20 ans, sous la direction de Jérôme Cupelli, étaient aussi accompagnés par Marie-Françoise Beudar, directrice de tournée, Hélène Martin, organiste et pianiste pendant les concerts, et François Verschaeve, interprète et traducteur. Ils voyagent en autobus entre les villes où les performances ont lieu et sont hébergés dans des familles d’accueil.

Le père Patrick Bénéteau, qui étudiera en droit canonique pendant les deux prochaines années à l’Université St-Paul à Ottawa, les a accueillis à Windsor le 14 juillet avec Tom Sobocan et John Cooper du Club Richelieu local. Après leur répétition, ils ont apprécié le souper préparé par Aunty B’s Kitchen (Laurée Bitar) avec le père Bénéteau et les familles d’accueil francophones de Windsor.

« Au concert de l’église Ste-Anne, Hélène Martin a débuté la prestation avec un morceau de musique classique à l’orgue. Ensuite, sous la direction de Jérôme Cupelli, les choristes ont chanté de nombreux cantiques sacrés des maîtres de la musique classique dont Bach, Haydn et Mozart pendant 90 minutes. Je leur ai dit qu’ils étaient comme des anges qui chantaient au ciel. Tout le monde était émerveillé par leur talent et leurs belles voix! », raconte M. Sobocan.

La tournée nord-américaine de la Maîtrise des Hauts de France s’est poursuivie à Lexington au Michigan où le concert en soirée a attiré un public nombreux à l’église St. Denis, puis à Rochester et Grand Rapids.

Photos (Tom Sobocan) : Trois jeunes choristes en compagnie de (de gauche à droite) Jérôme Cupelli, père Patrick Bénéteau, Tom Sobocan et John Cooper