Plus d’une soixantaine de membres des communautés africaines de Windsor se sont rassemblés le samedi, 5 octobre au Parc South Field de Tecumseh, dans une marche en solidarité à la famille de Razia Fung, victime de propos racistes. Les faits ont eu lieu au même parc le soir du 14 septembre dernier, lorsque trois jeunes filles âgées de moins de 11 ans ont été traitées de « nègres » par un adulte qui habite tout près de là.

Des manifestants avaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire notamment « Non au racisme », « Unité, solidarité dans notre diversité », « Nous sommes tous des êtres humains », etc. Plusieurs leaders des communautés africaines ont prononcé des discours centrés sur la solidarité et le soutien de la famille. Le maire de Tecumseh, Gary McNamara, accompagné de quelques conseillers était présent. Dans son discours, il a répété à maintes reprises que la diversité est une richesse pour Tecumseh et que le racisme n’a pas de place dans sa municipalité.

« Je ne peux pas m’imaginer ce que les enfants ont pensé. C’est inexplicable. Certainement elles avaient peur. C’est quelque chose qui ne devrait jamais arriver dans notre belle municipalité », s’est insurgé le maire McNamara.

Albert Nsaba, membre de la communauté burundaise, a demandé au maire de Tecumseh de faire un suivi au niveau de la police afin que le dossier de cet adulte qui a proféré des injures racistes aux enfants mineurs ne reste pas une lettre morte. Sur cette interrogation, le maire McNamara l’a rassuré. « Je veux que cette personne comprenne que Tecumseh est une communauté ouverte pour tout le monde », a-t- dit.

Mme Fung était présente avec tous ces enfants lors de cette démonstration de solidarité. Elle était visiblement soulagée. Elle ne s’attendait pas à une si forte mobilisation. Elle a donné une mention spéciale au maire McNamara qui, dès le début de cet incident, lui a porté secours. Selon Mme Fung, la semaine dernière, le maire a envoyé chez elle une délégation pour présenter des excuses suite à cet événement déplorable et pour les réconforter. « Vous le voyez aujourd’hui, il est venu et personne ne le lui avait demandé » explique-t-elle.

Parmi ceux qui ont pris la parole ce jour-là se trouvait Andrew Dowie, conseiller municipal du quartier 1 de Tecumseh. Dans son allocution, il a réitéré l’engagement de toute l’administration municipale afin de garantir la sécurité de toutes les communautés, tout en ajoutant « C’est votre pays ». Le rassemblement a duré plus de trois heures.

PHOTO: Le maire Gary McNamara (derrière, au centre) avec un groupe de participants.

SOURCE: Gabriel Nikundana