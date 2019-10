Une table ronde sur les élections fédérales du 21 octobre prochain a eu lieu au Atlas Tube Centre de Belle Rivière le dimanche, 6 octobre dernier. Organisée par Kelsey Santarossa, présidente de la Coalition des conseils jeunesse du Canada et son équipe. Les candidats Audrey Festeryga du parti Libéral, Tracey Ramsey du Nouveau Parti Démocratique, Jennifer Alderson du parti Vert ainsi que Bill Capes du Parti populaire du Canada sont venus répondre aux questions des jeunes de la région à quelques jours du scrutin. Le parti Conservateur avait été invité mais a décliné l’invitation en expliquant qu’il était plus important pour leur candidat de rencontrer les gens aux portes.

L’accès au logement abordable et à la propriété, la création d’emplois, l’éducation, l’environnement et l’immigration étaient les grands thèmes des échanges. La plupart des participants venus s’entretenir avec les candidats étaient des étudiants de niveaux secondaire et universitaire, et quelques-uns qui sont déjà sur le marché du travail.

Pendant cette séance qui a duré plus de deux heures, les jeunes ont insisté sur l’équation climatique qui revient souvent sur toutes les lèvres, des mesures concrètes pour subventionner la scolarité des pauvres qui, par exemple, rêvent de faire de longues études en médecine et surtout, comment remonter la courbe de création d’emplois dans plusieurs secteurs en crise actuellement comme celui de l’automobile dans la région. Les candidats ont rivalisé dans leurs idées pour répondre aux inquiétudes des citoyens, s’ils gagnent la confiance du public. Il s’agissait d’une opportunité pour les partis de tenter de séduire ces jeunes électeurs.

Selon Kelsey Santarossa, fondatrice de la Coalition des conseils jeunesse du Canada, « les jeunes étaient prêts à poser des questions difficiles, surtout dans le dossier de l’environnement. Dans la région d’Essex, il y a 17 017 jeunes qui ont droit de vote cette année, un nombre assez important pour qu’ils aient leur mot à dire durant cette élection. »

L’exercice avait pour but d’initier, d’informer et d’engager des jeunes dans la politique au niveau communautaire pour les prochaines élections fédérales, et de démontrer qu’ils peuvent faire une différence. Au terme des échanges, les organisateurs étaient satisfaits de la participation et surtout de la pertinence des questions soulevées par rapport aux enjeux de la campagne.

« C’est tellement incroyable à voir comment ces jeunes sont informés et passionnés par rapport aux enjeux entourant cette campagne électorale. Même s’il y avait des adolescents qui n’ont pas encore atteint l’âge de voter, ils ont eu l’opportunité de communiquer leurs vœux aux candidats », ajoute Mme Santarossa.

Certains politiciens aussi étaient impressionnés par l’engagement de l’auditoire en regard des interrogations soulevées. « Les jeunes ont pris beaucoup de temps pour rédiger leurs questions au travers desquelles nous constatons qu’ils sont fortement engagés et intéressés dans leur avenir », explique Audrey Festeryga.

Cet exercice de préparer la jeunesse à l’action citoyenne va continuer en ligne. La Coalition des conseils jeunesse du Canada a partagé le contenu du débat sur leurs comptes Facebook et Instagram.

PHOTO: De gauche à droite, les candidats Audrey Festeryga, Tracey Ramsey, Jennifer Alderson et Bill Capes.

SOURCE: Gabriel Nikundana