Collèges Ontario a publié les indicateurs de rendement des 24 collèges de la province le 28 février. Commandés par le ministère des Collèges et Universités, ces indicateurs placent le Collège Boréal en tête des établissements collégiaux francophones et anglophones de la province quant au taux de satisfaction des personnes diplômées (87,3 %) avec un taux de satisfaction des employeurs de 100 % (ex aequo avec six autres collèges).

Seul établissement à obtenir pour la 21 fois en 24 ans le meilleur résultat dans au moins deux des quatre indicateurs mesurés depuis la création de cette évaluation provinciale, Boréal se distingue cette année en atteignant pour la 18 fois le premier rang en Ontario concernant le taux de satisfaction des personnes diplômées et pour la cinquième fois, la plus haute marche du podium eu égard au taux de satisfaction des employeurs. De plus, le taux d’obtention de diplôme du Collège Boréal est le deuxième plus élevé des 24 collèges de l’Ontario.

Dans l’histoire des indicateurs de rendement, seuls six autres collèges ontariens ont réussi à obtenir au cours d’une même année le meilleur résultat dans deux des quatre indicateurs et chacun, une seule fois. Ces indicateurs mesurent depuis 1998, la satisfaction des personnes diplômées, la satisfaction des employeurs, le taux d’obtention d’emploi et le taux d’obtention de diplôme.

À noter que depuis 2019, le ministère des Collèges et Universités ne mesure plus la satisfaction des étudiants et que le Collège Boréal continue depuis à évaluer de façon indépendante cet indicateur aux fins d’amélioration continue.

Photo : Le Collège Boréal se distingue cette année en atteignant pour la 18e fois le premier rang en Ontario concernant le taux de satisfaction des personnes diplômées.