Christiane Beaupré

Le mercredi 20 mars, Ted Arnott, président d’honneur de l’exécutif de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie – Ontario (APF) et président de l’Assemblée législative de l’Ontario, a accueilli chaleureusement les récipiendaires de l’Ordre de la Pléiade et leurs invités dans l’une des salles de l’Assemblée législative.

Cet événement, empreint de solennité et de convivialité, a été l’occasion pour M. Arnott de saluer les lauréats pour leur investiture à cet ordre honorifique. Cette rencontre a aussi permis aux lauréats et invités de faire plus ample connaissance.

« La diversité est l’une des forces de l’Ontario », a souligné Ted Arnott, dans son discours inaugural, affirmant que celle-ci constitue l’une des grandes forces de la province. Il a rendu hommage aux récipiendaires qui, par leur engagement et leur contribution à « la promotion de la culture en milieu minoritaire », ont contribué à « l’amélioration de leur communauté ». Il a souligné la diversité des expériences et des parcours propres à chacun des récipiendaires, tout en mettant en avant leur dévouement commun à la cause francophone. « Cet honneur reconnaît vos réussites et nous vous rendons hommage avec ce certificat de reconnaissance pour tout ce que vous faites », a conclu M. Arnott.

La cérémonie s’est poursuivie avec la remise de certificats de reconnaissance. Lise E. Bourgeois (Russell), Melinda Marie Chartrand (St. Catharines), Claudette R. Gleeson (Thunder Bay), Abel Maxwell (Toronto), Denis Poirier (Brampton) et Ronald Bisson (Ottawa), représenté par Marcel Morin – ont reçu des mains de M. Arnott ce précieux témoignage de reconnaissance. Cet instant solennel a marqué le début d’une journée riche en émotions.

Après cette étape symbolique, les participants ont eu l’occasion de découvrir les coulisses de l’Assemblée législative lors d’une visite guidée, qui incluait une brève incursion dans la Chambre législative où se prennent les décisions qui façonnent l’avenir de la province.

Avant de se rendre à la cérémonie d’investiture qui se déroulerait dans les appartements de la lieutenante-gouverneure Edith Dumont, les participants se sont rassemblés dans le grand escalier de l’édifice pour immortaliser ce moment unique par le biais d’une photo officielle.

À l’heure convenue, les récipiendaires ont fait leur entrée dans la salle de manière majestueuse, suscitant l’admiration de tous. Accueillant chaleureusement cette assemblée pour la cérémonie d’investiture de l’Ordre de la Pléiade, Patrick Ouellette, du Bureau de la lieutenante-gouverneure, et Rosemary Ly de la section ontarienne de L’APF, ont pris la parole pour présenter l’historique de l’APF et expliquer les différentes étapes de la cérémonie à venir : les allocutions de Mme Dumont et des députés représentatifs des différents partis de l’Ontario ainsi que la cérémonie d’investiture.

Au podium, la lieutenante-gouverneure de l’Ontario s’est dit « vraiment émue » d’accueillir les nouveaux Chevaliers et Chevalières ainsi qu’un Officier (M. Bisson) de l’Ordre de la Pléiade, des personnes qui ont eu un impact significatif dans tous les secteurs de la vie humaine. Mme Dumont a souligné que « la journée internationale de la Francophonie ne serait pas aussi festive » sans leur précieuse contribution. Exprimant sa « profonde gratitude » aux récipiendaires, elle leur a souhaité « santé, bonheur, inspiration et beaucoup d’énergie » pour leurs projets.

Par la suite, les députés ontariens Stéphane Sarrazin (PC), Marit Stiles (NPD), Stephen Blais (PLO) et Aislinn Clancy (Parti vert) se sont succédé au micro. Chacun d’eux a félicité les récipiendaires et a rappelé qu’ils sont le reflet éclatant de la vitalité de la communauté franco-ontarienne. Leurs discours ont mis en lumière le rôle crucial que jouent les lauréats dans la préservation et la promotion de la langue et de la culture françaises en Ontario.

Le moment tant attendu était enfin arrivé. Les récipiendaires allaient recevoir l’insigne tant mérité de l’Ordre de la Pléiade. Dans une atmosphère empreinte de solennité, chaque récipiendaire s’est avancé tour à tour et pris place devant l’auditoire, tandis que la députée Natalia Kusendova-Bashta, également présidente déléguée de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, prononçait le discours d’investiture. Accompagnée de la lieutenante-gouverneure, elle a remis les insignes de l’Ordre de la Pléiade à chacun des récipiendaires.

Après cette étape symbolique, la soirée s’est prolongée avec un souper officielen l’honneur des récipiendaires de l’Ordre de la Pléiade, organisé dans un restaurant du quartier de La Distillerie. Cette conclusion à une journée mémorable riche en émotions et en reconnaissance a été offerte par les députés de la Section de l’Ontario de l’APF.

Dans une ambiance conviviale, les nouveaux membres de l’Ordre de la Pléiade ont ainsi eu l’occasion de célébrer leurs succès et leurs réalisations en compagnie de leurs proches, de leurs collègues et des dignitaires présents, dont la lieutenante-gouverneure. Les échanges animés et les témoignages de gratitude ont marqué cette soirée, mettant en lumière l’importance de l’engagement et du dévouement de chacun pour la promotion de la langue et de la culture françaises en Ontario.

Photo : Les récipiendaires de l’Ordre de la Pléiade et les députés de l’APF.