Récemment, les membres de la Table de concertation Franco-Info de Windsor se sont réunis virtuellement pour partager leurs activités et programmes offerts à la communauté. Animée par Yasmine Joheir du Conseil scolaire Viamonde, la rencontre a débuté avec une présentation du président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO), Carol Jolin, sur la nouvelle Loi sur les langues officielles du Canada.

« L’AFO) salue le dépôt du projet de loi, intitulé Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, édictant la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale et apportant des modifications connexes à d’autres lois, déposé le 1er mars par la ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor. Nous avons fait part de nos inquiétudes quant à l’immigration francophone. La Loi comprend l’obligation d’avoir une politique (C-32) qui doit avoir une cible et des mesures de reddition de compte. Le nouveau libellé ne clarifie toutefois pas l’objectif précis de la nouvelle politique en immigration francophone. Notre demande est que la politique en immigration francophone promise dans C-32 ait comme objectif précis le rétablissement et l’augmentation du poids démographique de la francophonie canadienne. »

À la suite de la présentation, ce fut au tour de Jeannine Pellerin, directrice de l’École secondaire catholique Sainte-Trinité du Conseil scolaire catholique Providence d’inviter les partenaires communautaires à l’ouverture officielle des nouveaux locaux dans le cadre d’un 5 à 7 qui se tiendra le 4 mai prochain. « Située au coin des rues Wyandotte et Ouellette, l’école Sainte-Trinité (anciennement nommée Formation aux adultes) est en quelque sorte trois écoles en une où l’on offre des formations pour adultes, d’autres alternatives pour les 18 ans et moins, ainsi que l’école du soir et d’été », confirme Mme Pellerin.

Puis Judy Lund, directrice des opérations à Services à la famille Windsor-Essex, a présenté les nouveaux ateliers en ligne sur le bien-être, disponibles gratuitement sur le site de l’organisme. Elle a invité les membres de la Table à informer la communauté sur le service d’aide gratuit à compléter les rapports d’impôts pour les familles à faible revenu. Tous les détails sur www.fswe.ca/?lang=fr.

Lors du tour de table, la directrice générale de l’ACFO WECK, Gisèle Dionne a parlé du besoin de bénévoles pour la gestion des bingos de l’organisme qui recommencent maintenant que les mesures sanitaires sont levées dans les endroits publics. De son côté, Didier Marotte a annoncé que l’ouverture officielle du Carrefour communautaire aura lieu la première semaine de mai, la date reste à confirmer. Il a également confirmé la tenue de la St-Jean cette année au Club Ciociaro le 24 juin avec les musiciens de Mélanie Côté et Big Wiggle. Tout semble revenir à la normale au CCFWEK avec, entre autres, la préparation des camps d’été.

Et dernière nouvelle, Camille Bilcot de la FARFO a parlé d’un sondage pour les 50 ans et plus pour connaître les besoins et les attentes de personnes aînées et retraitées francophones en vue des élections provinciales. Le questionnaire est disponible à : https://form.jotform.com/220586381190052. La prochaine rencontre de la Table Franco-Info aura lieu le 19 mai.

Photos

Carol Jolin

Jeannine Pellerin

Camille Bilcot