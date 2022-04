Le gouvernement de l’Ontario fait passer de façon permanente la limite de vitesse de 100 km/h à 110 km/h sur six tronçons de routes provinciales dans le sud de l’Ontario. Ce changement fait suite à plusieurs projets pilotes et consultations sur les limites de vitesse et permettra d’harmoniser les vitesses affichées avec celles des autres territoires de compétence au Canada.

« Notre gouvernement continue de trouver de nouvelles façons de rendre la vie plus facile et plus pratique pour les familles et les entreprises qui dépendent des autoroutes pour se rendre là où elles doivent aller, déclare Caroline Mulroney, ministre des Transports. La sécurité routière étant au cœur des préoccupations, ces tronçons ont été soigneusement sélectionnés en fonction de leur capacité à supporter des limites de vitesse plus élevées. »

À compter du 22 avril, dans le Sud de la province, la limite de vitesse sera augmentée de façon permanente à 110 km/h sur les tronçons des routes provinciales Queen Elizabeth Way (QEW) de Hamilton à St. Catharines (32 km), de l’autoroute 402 de London à Sarnia (90 km), et de l’autoroute 401 de Windsor à Tilbury (environ 40 km).

Actuellement, six autres provinces canadiennes ont fixé leurs limites de vitesse à plus de 100 km/h sur certains segments de certaines autoroutes.

En septembre 2019, le gouvernement a lancé un sondage en ligne pour recueillir les commentaires du public lorsque les projets pilotes de limites de vitesse plus élevées ont été introduits sur certains tronçons d’autoroutes du sud de l’Ontario. Sur les 8300 personnes qui ont répondu au sondage, environ 80 % étaient favorables aux projets pilotes et 82 % ont déclaré être en faveur de l’augmentation des limites de vitesse sur un plus grand nombre de tronçons d’autoroutes de la série 400.

Le ministère des Transports a surveillé la sécurité et le fonctionnement de tous les tronçons dont la limite de vitesse a été relevée, et les observations indiquent que les tronçons dont la limite de vitesse a été relevée fonctionnent comme prévu. Les vitesses d’utilisation et les tendances en matière de collisions dans ces sections sont restées comparables à celles d’autres sections d’autoroutes similaires où la limite de vitesse est restée inchangée à 100 km/h.

« La province reconnaît l’importance de nos corridors commerciaux économiques, en particulier ici dans le sud-ouest de l’Ontario. L’ajustement des limites de vitesse reconnaît que la sécurité des véhicules et l’efficacité énergétique ont évolué depuis que ces limites ont été fixées précédemment. Cette annonce est une approche de bon sens qui préserve la sécurité tout en reconnaissant localement les conditions dans tout l’Ontario », ajoute Drew Dilkens, maire de Windsor.

« Les autoroutes de la série 400 sont l’élément vital de notre économie. La circulation efficace des marchandises le long de ces routes contribue à assurer une Ontario plus forte et plus prospère et je me réjouis de la gestion continue de ce secteur vital et des investissements qui y sont faits », conclut le maire de Chatham-Kent, Darrin Canniff.

Source : gouvernement de l’Ontario

Photos : Facebook de la Ville de Windsor