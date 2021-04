Un nouveau complexe d’appartements locatifs est en construction à Tecumseh. Le nouveau projet intitulé Southfield Green est la propriété de la compagnie immobilière Skyline Apartment REIT. Situé au 1200 et 1250 de la promenade Southfield, le site comprendra 142 unités locatives qui seront gérées par Skyline Living. Cette compagnie loue également 299 appartements tout près du nouveau chantier sur le chemin Tecumseh.

Ce complexe sera composé de deux immeubles de 71 appartements répartis sur 4 étages (comme le démontre le croquis ci-contre) et séparés par un bureau administratif au centre.

Les plans indiquent qu’il y aura près de 200 places de stationnement, beaucoup de verdure et des espaces réservés pour des barbecues en plein air avec des bancs, des foyers électriques, une terrasse, un enclos pour chiens et, à l’intérieur, un studio de yoga et un gymnase. Et pour ceux qui se soucient de l’environnement, des bornes de recharge électriques seront disponibles ainsi qu’un jardin communautaire.

« Je suis très heureux que Skyline augmente sa présence dans notre municipalité où nous avons une forte demande pour de nouveaux logements, confirme le maire de Tecumseh, Gary McNamara, sur son site Facebook.

Des ensembles résidentiels comme Southfield Green contribueront grandement à la croissance et à la vitalité de notre ville, permettant à un plus grand nombre de familles de vivre, travailler et magasiner ici. »

La construction devrait être complétée à l’automne 2022.

PHOTO – Représentation du nouveau complexe Southfield Green à Tecumseh