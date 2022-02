Les cinéphiles pourront retourner en salle dès le 3 mars prochain pour voir les films présentés par le Festival international du film de Windsor (WIFF) dans le magnifique théâtre Capitol. Le Festival a annoncé la présentation de quatre films étrangers en nomination aux Oscars cette année. Il s’agit de Drive My Car (Japon), Flee (Danemark), Parallel Mothers (Espagne) et The Worst Person in the World (Norvège). La capacité du Théâtre Capitol sera réduite à 50 % et le port du masque sera obligatoire. Pour plus de renseignements : www.windsorfilmfestival.com.

(PHOTO : courtoisie du WIFF)