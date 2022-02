La pandémie de COVID-19 a ralenti considérablement les rencontres et activités sociales au sein de la communauté francophone. Une réalité qui a frappé encore plus fort chez les aînés, plus isolés, depuis près de deux ans. Il y a cependant de l’espoir avec la levée de plusieurs mesures sanitaires en Ontario, dont le passeport vaccinal à partir du 1er mars prochain.

Une autre bonne nouvelle pour les francophones de Chatham-Kent est le retour des activités en présentiel au Centre communautaire La Girouette. En effet, les classes d’exercices SMART pour maintenir ou augmenter la force, l’équilibre et la flexibilité afin de prévenir les chutes pour les aînés sont déjà offertes les mardis à 10 h et jeudi à 14 h.

Les sessions de la technique d’exercice Essentrics, qui met l’accent sur la contraction pendant la phase d’allongement du muscle et contribue à le renforcer, permettent ainsi de développer un corps mince et ferme; elles ont lieu le mercredi à 18 h.

Ces exercices tonifient le corps de la tête aux pieds, amincissent la taille, les hanches et le ventre, tout en améliorant la flexibilité et la posture.

Cette technique peut aussi apporter souplesse et flexibilité aux plus sédentaires tout en prévenant certaines blessures. Très populaires, ces séances permettent de constater une différence notable sur le plan de la musculature et du bien-être général après quelques semaines seulement.

De plus, depuis le 9 février, les ciné-mercredis sont de retour pour les amateurs de cinéma. À l’affiche en mars, les films Le vendeur (2), Amour (9), Chasse-galerie : la légende (16) et De père en flic (30).

Et dimanche prochain, le 27 février, La Girouette accueille la communauté pour un déjeuner de crêpes avec sirop d’érable et saucisses pour seulement 5 $. Cet événement débute à midi et sera suivi d’un après-midi de jeux de société.

Enfin, pour conclure la programmation, des cours de vitrail seront offerts les 5 et 6 mars de 12 h à 17 h pour apprendre la technique et créer une première œuvre. Il faut s’inscrire en écrivant à cclagirouette@gmail.com.

Les administrateurs de La Girouette ont mis en place quelques règles à suivre pour entrer au Centre communautaire : présenter une preuve de vaccination complète ou d’exemption, répondre aux questions de dépistage, porter un masque, se désinfecter les mains, prendre leur température et garder une distance de 2 mètres avec les autres personnes. Pour plus de renseignements : www.cclagirouette.ca.

PHOTO (courtoisie du centre La Girouette) – Alec Lachance et Karine Lapalme ont beaucoup apprécié leur participation au cours de vitrail.