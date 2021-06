Le 28 mai dernier, Cameron, le fils de Valerie Hodgins du Centre communautaire francophone, a vu son plus grand souhait se réaliser grâce à la Fondation Rayons de soleil. Depuis 1987, cet organisme réalise les rêves uniques d’enfants canadiens qui sont atteints de maladies physiques graves ou potentiellement mortelles.

À son retour de l’école ce vendredi-là, le jeune homme de 18 ans a constaté que dans la cour derrière la maison, un bain-tourbillon avec jets était installé pour lui permettre de relaxer et de soulager ses problèmes articulaires.

« Cameron a été diagnostiqué de l’autisme lorsqu’il avait deux ans et demi, raconte sa mère. Vers l’âge de 5 ans, nous avons constaté que ses articulations des genoux étaient très enflées. Nous avons rencontré alors un spécialiste et des examens ont confirmé qu’il souffrait de polyarthrite juvénile sévère dans toutes ses articulations, dans tout son corps. Ses articulations étaient très chaudes au toucher. »

Depuis 13 ans, il vit avec cette souffrance et, étant donné qu’il est également atteint de troubles du spectre de l’autisme, il ne peut exprimer normalement sa douleur.

« Cameron ne pouvait pas nous dire qu’il avait mal alors il adoptait des comportements violents contre lui-même en frappant ses genoux, par exemple, pour montrer ses souffrances, et ce, dès l’âge de 6 ans », précise Mme Hodgins.

Cette maladie le fait souffrir énormément au quotidien et, pour se soulager, il prenait trois ou quatre bains chauds par jour, ce qui prenait une bonne partie de son temps. « À ce point-là, nous avons été référés à un spécialiste à Hamilton avec qui nous avons eu des rencontres mensuelles pour ralentir la maladie, raconte Mme Hodgins.

« Cameron a dû prendre des médicaments qui l’ont rendu très malade à cause des effets secondaires, ainsi que recevoir des injections hebdomadaires. Ce traitement affaiblissait son système immunitaire.

« Il a eu une chirurgie pour enlever le surplus de liquide de ses genoux puis il s’est fait injecter un médicament anti-inflammatoire. Depuis l’âge de 6 ans, il reçoit des injections de médicaments biologiques tels qu’Humera et Embrel chaque semaine. La période de l’adolescence, en pleine croissance physique, a été la pire pour lui, car la douleur était plus forte que jamais. »

Son nouveau médecin à London lui avait recommandé de prendre des bains-tourbillon alors qu’il avait 13 ans. Elle avait informé la famille Hodgins qu’elle trouverait une façon d’obtenir un bain-tourbillon et elle a soumis le nom de Cameron à la Fondation Rayons de soleil.

« Ce vendredi 28 mai a été une journée très excitante et émouvante pour Cameron et pour toute la famille. Le spa a été installé le même jour dans notre cour. Il peut l’utiliser autant qu’il le veut maintenant. Je remercie du fond du cœur sa spécialiste de London, la Fondation Rayons de soleil et la compagnie The Great Canadian Spa pour leur contribution au soulagement des douleurs quotidiennes de notre fils Cameron », conclut Valerie Hodgins.

Un escalier pour accéder au bain-tourbillon et en sortir, des filtres et des produits chimiques pour assurer la qualité de l’eau pendant un an ont aussi été offerts à la famille Hodgins.

PHOTO – Valerie, Cameron et son père, Dave Hodgins