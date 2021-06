Nicole Dupuis, présentement directrice de la promotion de la santé au sein du Bureau de santé du comté de Windsor-Essex, sera la future présidente-directrice générale (PDG) de l’agence. La nouvelle a été annoncée le 1er juin par le président du conseil d’administration du Bureau, Gary McNamara.

« Je suis excitée et en même temps un peu effrayée, c’est une grande responsabilité et un nouveau rôle pour moi, explique en entrevue avec Le Rempart Mme Dupuis. J’espère continuer le merveilleux leadership de ma prèdécesseure. » Originaire d’une famille francophone de Windsor, la future PDG voit l’avenir comme un grand défi. « Je pense que l’on va rencontrer beaucoup de défis pour nous sortir de cette pandémie et j’espère créer une vision pour permettre à notre communauté de récupérer sainement de cette crise sanitaire. Nous aurons besoin de se rebâtir et de prendre un nouveau départ tout en s’assurant que les employés dans le domaine soient de retour en santé. Ma priorité sera de perpétrer une vision positive en santé mentale et de continuer d’en faire la promotion. Cela jouera un rôle essentiel dans ma vision de l’avenir pour une convalescence positive de notre communauté », conclut-elle.

Mme Dupuis doit entrer en fonction le 1er juillet, après le départ à la retraite de la PDG actuelle, Theresa Marentette.

PHOTO (crédit : WHCHU) – Nicole Dupuis