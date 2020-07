Les gouvernements provincial et fédéral reconnaissent que la pandémie de COVID-19 a touché de différentes façons les petites collectivités et les collectivités rurales de l’Ontario. Les deux gouvernements effectuent des investissements stratégiques dans les infrastructures afin de répondre aux besoins particuliers des municipalités rurales et de les aider à renforcer leur économie locale.

Le mercredi 22 juillet, Irek Kusmierczyk, député de Windsor-Tecumseh, au nom de Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et du Développement économique rural du Canada; Bob Bailey, député provincial de Sarnia-Lambton, au nom de Laurie Scott, ministre de l’infrastructure de l’Ontario; et Aldo DiCarlo, maire d’Amherstburg, ont annoncé le financement de deux projets de pont et d’un projet routier dans le sud de l’Ontario.

Dans la municipalité d’Amherstburg, le pont 3012 au-dessus de la rivière Canard sera reconstruit ainsi que les routes menant à l’entrée du pont. De plus, le canton de St. Clair va remettre en état le pont historique du chemin Holt Line, au-dessus de la rivière Sydenham.

Les travaux qui seront effectués sur ces importantes voies de circulation permettront d’améliorer la sécurité des navetteurs dans les deux collectivités et prolongeront la durée de vie des deux ponts.

La ville de Sarnia procédera à la reconstruction et à l’élargissement d’environ trois kilomètres du chemin Plank, entre le chemin South et l’autoroute 40. Ces améliorations augmenteront la sécurité des voyageurs et prolongeront la durée de vie de la route pendant de nombreuses années.

Le gouvernement du Canada investit plus de 4,8 millions $ dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du plan d’infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l’Ontario alloue plus de 3,2 millions $ à ces importants projets d’infrastructure réalisés dans ces collectivités, tandis que les municipalités leur consacrent plus de 4,2 millions $.

Les gouvernements du Canada et de l’Ontario travaillent en collaboration avec leurs partenaires pour soutenir les emplois, améliorer les collectivités et renforcer la confiance à mesure que nous rétablissons la croissance économique de manière sécuritaire et durable.

« Ces investissements aideront à améliorer les routes et les ponts qui permettent aux familles des régions rurales de l’Ontario de rester en sécurité et de rester en contact avec leurs voisins, leurs amis et leur famille, a indiqué le député Irek Kusmierczyk. Ces projets créeront des emplois bien rémunérés dans le Sud ontarien et permettront de protéger nos infrastructures essentielles qui contribuent à la prospérité de notre région. »

« Les investissements stratégiques annoncés aideront les résidents et les navetteurs de Sarnia, d’Amherstburg et de St. Clair à se rendre à destination de manière sûre et fiable puisqu’on prolongera la durée de vie d’importantes voies de circulation tout en soutenant la reprise économique et la création d’emplois. Je suis fier de représenter l’Ontario et notre ministre de l’Infrastructure pour recevoir l’autorisation d’aller de l’avant avec notre investissement de plus de 3,2 millions de dollars dans ces collectivités », a jouté le député Bob Bailey

« La municipalité d’Amherstburg est fière d’être bénéficiaire de cet accord de subvention des gouvernements fédéral et provincial. Le financement obtenu pour le pont 3012 (5e concession nord sur la rivière Canard) permettra non seulement de répondre au besoin de remplacement identifié dans notre étude des besoins en matière d’infrastructure, mais aussi de conserver le niveau de service qu’il fournit actuellement de manière sûre et fiable. La ville est sincèrement reconnaissante d’avoir reçu des fonds pour répondre à ces besoins d’infrastructure », a conclu le maire d’Amherstburg, Aldo DiCarlo.

SOURCE – Infrastucture Canada

PHOTO – Irek Kusmierczyk