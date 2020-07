Carmen Labonne

Aujourd’hui se termine un autre chapitre de notre vie. Notre belle Maman nous a quittés, tout en douceur, comme elle aimait faire les choses, avec grâce et dignité. Les 2 dernières semaines ont été très éprouvantes pour elle, mais elle devait finir d’écrire son histoire. Elle fêtera ses 100 ans avec ses anges… Repose en paix belle Maman. Merci pour ton amour inconditionnel, ta sagesse, ta joie de vivre. Nous avons été les enfants les plus choyés sur terre. Tu as semé l’amour autour de toi et cet amour continuera de grandir à travers tes petits-enfants et les 5 générations. Nous t’aimons Maman, gros comme le ciel. Va danser maintenant, c’est ta valse qui commence.

Carmen Labonne (Prévost – Bessette) – née le 8 septembre 1920, décédée le 17 juillet 2020 à l’âge de 99 ans. Épouse de feu Georges et feu Fernand. Fille de feu Wilfrid Labonne et feu Honora Tessier, elle est la dernière à s’éteindre d’une famille de 21 enfants.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Normand Prévost (Jacqueline), Marie-Paule Dubois (André), feu Marcel Prévost, Robert Prévost (Huguette), Danielle Gélinas (Guy) feu Réjeanne Bracken (Ernest) et Mary, Carole Papineau (feu Jean-Paul), ses beaux-enfants feu Guy (Paulette) et Camil ainsi que feu Roch Bessette (Christine). 25 petits-enfants, 34 arrière-petits-enfants et 14 arrière-arrière petits-enfants. Plusieurs nièces et neveux ainsi que de bons amis. Elle sera manquée par les résidents de la Résidence Richelieu où elle a vécu pendant 30 ans.

Un merci tout spécial à ses « madames » de ALSO Sylvie, Jonette, Zahia, Chantal, Allison et Kelly, qui depuis les 4 dernières années et surtout les derniers mois se sont occupées de Maman comme si elle était leur mère. Un clin d’oeil spécial à Chantal Gosselin qui depuis plus de 14 ans était fidèle au poste pour sa jasette hebdomadaire, tout en s’assurant de ne jamais faire les coins ronds.

Our beautiful loving Mother Carmen passed away guided by her angels and the love of the Blessed Mary, for whom she had a great devotion. Maman has taught us all that love and respect for one another will conquer all and that with a little bit of music, the cloudiest days will find its ray of sunshine.

Arrangements entrusted to WINDSOR CHAPEL (Banwell Chapel). Cremation has taken place and a private funeral mass with family will take place on Wednesday, July 22, 2020 at 11:00 a.m. at St. Anne Parish (Tecumseh). Private burial of her cremated remains at St. Simon and Jude Cemetery (Belle River).

In lieu of flowers, donation to Heart and Stroke Foundation, Canadian Cancer Society or Downtown Mission. Thank you to the nursing staff of 7th North Windsor Regional Met Campus for your kindness and good care.

Link for live streaming the funeral mass via Facebook : https://m.facebook.com/steannetecumseh/