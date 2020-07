Dominique Marotte

Le 10 juillet 2020 est décédé Dominique « Dom » Marotte, à l’âge de 62 ans.

Dom était le mari de Jacquelyn, le frère de R/Didier Marotte (Lynda) et de Michael Marotte (Natalie) et le fils de feu Gérard Marotte (2019) et de Liliane (née Denis). Dominique était le père de Joshua (Antonella), Robin Marotte et Alexa Ismail (Mohammad) et le grand-père de cinq petits-enfants. Il était également le beau-frère de Kim Pritchard (Larry Bromaroff) et de Matthew Pritchard (Ingrid).

Dom avait aussi de la parenté au Canada et en Europe. Dom a travaillé à l’Hôpital régional de Windsor en tant qu’ingénieur/mécanicien de quart pendant 20 ans. Il était doué dans ses passe-temps dont le tir-à-l’arc, la chasse et la pêche. Dom a grandement contribué à l’organisme « Archers Against Cancer » (Archers contre le cancer) et à la conservation des animaux sur sa ferme « Wild Thing ».

Une célébration de la vie de Dominique aura lieu à une date ultérieure. Au lieu de fleurs, des dons peuvent être faits en mémoire de Dominique à l’Hospice de Erie Shores.