Ouvert depuis le 1er mai, le Marché public des agriculteurs de Windsor a réussi à s’adapter aux protocoles stricts imposés par le Bureau de santé régional pour protéger la population contre la COVID-19.

Installés au coin de Pelissier et Maiden Lane, une trentaine de marchands offriront leurs produits de 8 h à 13 h tous les samedis jusqu’à la fin octobre.

Jusqu’à nouvel ordre, seulement 100 personnes au total seront admises en tout temps le long de la rue Pelissier durant les heures d’ouverture, entre les rues Wyandotte et Park. Autres règles à retenir, les visiteurs ne peuvent déguster d’échantillons, ni s’arrêter pour écouter de la musique devant un des kiosques en bloquant le passage des clients.

Ces règles sont mises en place pour s’assurer de n’avoir qu’une seule personne à la fois dans chacun des kiosques. Les organisateurs avisent les clients dès leur arrivée sur le site.

Quant aux vendeurs, ils ne peuvent offrir que des produits jugés essentiels tels que de la nourriture (produits frais de la ferme ou autres produits scellés tel le miel), des produits de santé ou de beauté, et des produits pour les animaux domestiques.

« Ils ont fait un excellent travail l’an dernier pour fonctionner de façon sécuritaire, indique le maire de Windsor, Drew Dilkens. J’encourage donc la population à venir encourager nos entreprises locales. »

Parmi les articles proposés dans les kiosques, des fruits et légumes des fermes de la région, des plants de fleurs et des plantes potagères tel le persil, de la nourriture asiatique, du miel de Harrow, des pains et pâtisseries d’une boulangerie artisanale, etc.

Pour plus de renseignements, visitez le www.downtownwindsor.ca/farmers-market.

PHOTO (crédit photo : Drew Dilkens) – Le Marché public de Windsor a accueilli ses premiers clients le 1er mai le long de la rue Pelissier.