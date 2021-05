Êtes-vous de ceux qui ne trouvent jamais le temps ou la manière d’organiser leur espace de vie pour que ce soit fonctionnel, attrayant et facile d’entretien? Tout traîne dans la maison et vous avez honte du désordre? Vous n’êtes pas seul. Il y a beaucoup de personnes qui ont le même problème.

Consolez-vous, il existe maintenant une entreprise qui offre un service d’organisation personnalisé dans la région de Windsor-Essex ainsi que virtuellement pour les clients partout dans le monde.

Nancy Lefebvre, enseignante à l’École secondaire de Lamothe-Cadillac et mère de deux enfants, est aussi organisatrice professionnelle pour tous genres d’espace. Elle a fondé son entreprise Freakishly Neat en février dernier alors qu’elle était en congé de maternité.

« Je voulais trouver une opportunité de faire des sous pendant que je suis à la maison avec les enfants, raconte Mme Lefebvre. Ma passion pour la propreté me vient de mon père qui était un concierge, et celle de tout bien ranger m’a été transmise par ma mère. »

Elle offre des services de désencombrement avant de tout réorganiser. « J’entre dans les maisons et j’aide les gens à se débarrasser des choses dont ils ne se servent plus, explique-t-elle, et je réorganise le reste. Je m’occupe des petits espaces tels un garde-robe ou un garde-manger, ou des plus grands espaces comme la maison ou l’appartement au complet, dépendamment des besoins de la clientèle. »

Mme Lefebvre propose aussi un service de mise en scène de la maison ou de l’appartement (staging en anglais) pour ceux qui veulent vendre plus rapidement et à meilleur prix, et s’occupe également du processus d’emballage lors du déménagement au besoin.

« J’offre un taux horaire à la carte pour ceux qui veulent profiter de mon expertise pour un court laps de temps, ajoute l’enseignante. J’aime aider les gens à trouver le style de rangement qui fonctionnera le mieux pour eux. Pour y arriver, je leur fais répondre à un questionnaire pour en apprendre davantage sur leurs habitudes afin de concevoir un système qui sera efficace à long terme qui a été développé par ma collègue, l’organisatrice Cassandra Aarsen chez Clutterbug. »

Son approche : l’organisation n’a pas de taille unique! « Je crois vraiment que l’organisation et le sentiment de paix chez soi sont deux choses que tout le monde peut non seulement réaliser, mais que chacun mérite. Vous n’êtes pas paresseux. Vous n’avez tout simplement pas trouvé un moyen de vous organiser qui vous convient. C’est là que j’interviens. »

Ses clients apprécient le fait qu’elle ne porte aucun jugement, fait preuve d’empathie, écoute et prend le temps d’apprendre à les connaître. « Comme tout le monde, je cherchais à rendre mes tâches quotidiennes un peu moins intimidantes et à les simplifier afin de pouvoir me concentrer sur les choses les plus importantes de la vie. En découvrant cette passion, j’ai également constaté que je voulais vraiment aider les autres à atteindre le même sentiment de paix que j’obtiendrais lorsque je mettrais de l’ordre dans certaines parties de ma maison. À ce moment-là, Freakishly Neat est né! », conclut-elle avec le sourire.

Pour voir ses nouvelles photos d’espaces bien rangés ou certains spéciaux ponctuels, Freakishly Neat est sur Facebook, Instagram et sur le Web. Pour trouver les coordonnées de Nancy Lefebvre, rendez-vous sur la page de l’INDEX des services en français du journal Le Rempart, sous la rubrique ORGANISATION ET RANGEMENT (la version complète du journal est accessible via la page d’accueil du site du Rempart).

PHOTO – Nancy Lefebvre