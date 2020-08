Le 30 juillet dernier, le maire de Windsor, Drew Dilkens (au centre) s’est joint aux bénévoles et employés de Centraide pour la campagne du programme Summer Eats For Kids. Il a participé à la remise de boîtes à une centaine de familles à faible revenu de Windsor et du comté d’Essex qui contenaient une semaine de collations, des fruits frais, des légumes et une trousse d’activités amusantes pour les mois d’été. L’organisme caritatif offre des services sociaux et communautaires dans six emplacements à Windsor et à Leamington.