Le gouvernement autorise la région de Windsor-Essex à passer à la troisième étape du déconfinement le mercredi 12 août 2020 à minuit une. Cette décision a été prise en consultation avec le médecin hygiéniste en chef et le médecin hygiéniste régional. Elle se fonde sur les tendances positives des principaux indicateurs de santé publique au niveau local. Il s’agit notamment de la baisse du taux de transmission de la COVID-19, d’une capacité stable dans les hôpitaux, de la capacité du système régional de santé publique de gérer rapidement les cas et les contacts, et de l’augmentation importante du nombre de tests de dépistage effectués.

La région de la circonscription sanitaire du comté de Windsor-Essex rejoindra ainsi les 33 autres régions de santé publique de la province qui sont passées à la troisième étape du déconfinement les 17, 24 et 31 juillet 2020.

« Grâce aux efforts collectifs de notre personnel de la santé de première ligne, des experts en santé publique et des habitants de Windsor-Essex, un plus grand nombre d’entreprises de la région peuvent accrocher leur enseigne “Ouvert” et un plus grand nombre de personnes peuvent retourner au travail dès ce mercredi, a déclaré le premier ministre Doug Ford. Alors que tout l’Ontario passe maintenant à la troisième étape du déconfinement, je demande à chacun de rester prudent et de continuer à suivre les mesures de santé publique afin de ne pas nuire aux progrès considérables que nous avons accomplis et de protéger notre collectivité de ce dangereux virus. »

« Aujourd’hui, je tiens à prendre le temps de remercier la population de l’Ontario. Grâce à vos efforts, à vos sacrifices et à votre travail, toute la province sera passée à la troisième étape du déconfinement à compter de mercredi, a déclaré la vice-première ministre et ministre de la Santé, Christine Elliott. C’est un jalon important pour la province dans notre lutte contre la COVID-19 et nous pouvons tous en être fiers. Cependant, maintenant plus que jamais, nous devons rester vigilants et suivre les conseils de santé publique. »

Le médecin hygiéniste en chef et les experts en santé publique continueront de surveiller de près l’évolution de la situation dans la province pour déterminer quand les restrictions en matière de santé publique peuvent être assouplies ou si elles doivent être renforcées.

Il demeure essentiel pour tous de continuer à respecter les consignes de santé publique alors qu’un plus grand nombre d’entreprises et de services reprennent leurs activités dans le cadre de la troisième étape du déconfinement. Il s’agit notamment de respecter l’écart sanitaire avec les personnes qui ne font pas partie de votre ménage ou de votre cercle social, de porter un masque lorsqu’il est difficile de maintenir l’écart sanitaire ou dans les lieux qui l’exigent, de rester à la maison lorsque vous êtes malade, de vous laver les mains fréquemment et soigneusement, et de télécharger l’application Alerte COVID.

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario