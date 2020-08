Une explosion massive a frappé Beyrouth, la capitale du Liban, le 4 août dernier avec un impact dévastateur sur les familles à travers le pays. Selon un récent bilan du ministère de la santé, la déflagration a fait 171 morts et plus de 6000 blessés, près de 300 000 sans-abris et provoqué un séisme politique qui a déjà entraîné la chute du gouvernement le 10 août.

L’année écoulée a déjà été difficile pour le Liban, de la révolution à la crise économique en passant par la pandémie de COVID-19. La Coalition libano-canadienne s’est associée à la Coalition humanitaire pour répondre à cette crise. La Coalition humanitaire s’est engagée à rebâtir Beyrouth et a demandé aux Canadiens d’être solidaires au Liban en cette période critique. Tous les dons sont destinés aux membres de la Coalition humanitaire et à leurs partenaires non-gouvernementaux sur le terrain.

À Windsor, la communauté d’affaires a lancé une initiative avec les restaurateurs et commerçants locaux pour aider les victimes de Beyrouth à se remettre de cette tragédie. Le 12 août dernier, les recettes des ventes de la journée étaient remises aux membres de la Coalition humanitaire. Les gens d’affaires de Windsor-Essex s’étaient réunis la veille pour discuter comment ils pouvaient contribuer aux efforts d’entraide. Le groupe s’était formé rapidement quelques heures à peine après l’explosion qui a dévasté Beyrouth et a depuis recruté un nombre important de commerçants et professionnels de la région.

« Malgré les défis que rencontrent les petites entreprises et les restaurants durant la pandémie, cela ne les a pas ralentis dans leur désir de venir en aide au Liban, explique Nour Hachem-Fawaz, président et fondateur de Build a Dream, un organisme de bienfaisance national établi à Windsor. Je suis très fier de la communauté. Les restaurants, salons de coiffure, spas et les courtiers en immobilier ont rapidement offert leur appui et travailleront avec la Croix-Rouge canadienne et la Croix-Rouge libanaise afin de s’assurer que l’argent ira directement aux victimes de cette tragédie. »

Une quarantaine d’entreprises ont participé à la collecte de fonds le 12 août dont le bistro Eddy’s Mediterranean, Tarboosh, Monaco Express, Just Chicken, Sharwama Palace, Pizza Plus, MattiWorX, Envy Boutique, Property Cousins (Toufic et Mamdouh Hassoun) et Pure Merchandise. Des tirages ont aussi été organisés par une quinzaine de commerçants.

« Des catastrophes comme celle-ci nous rappelle la fragilité de la vie, comment les choses sont interdépendantes, et à quel point les gens de la région de Windsor-Essex sont extraordinaires quand c’est le temps d’unir leurs efforts », conclut M. Hachem-Fawaz. De jour en jour, plus de gens d’affaires s’ajoutent à la liste de bienfaiteurs. Pour faire un don, la communauté libanaise invite la population à visiter le groupe Facebook de Windsor-Essex Helping Lebanon à l’adresse www.facebook.com/groups/WEHelpingLebanon ou à envoyer un courriel à nour@webuildadream.com.

PHOTO (crédit : WEHelpingLebanon) – L’explosion du 4 août dernier a ravagé le quartier près du port de Beyrouth.