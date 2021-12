Depuis une trentaine d’années, la tradition du Grand Partage perdure et rassemble l’ensemble de la communauté de Windsor et de ses environs. Mois hautement symbolique et associé aux festivités de fin d’année, décembre est également celui du Grand Partage, action populaire et solidaire, qui permet la collecte de denrées non périssables et de dons afin de soutenir les familles ou les personnes seules dans le besoin.

« Le Grand Partage fait la fierté de notre francophonie, souligne avec véhémence Valerie Hodgins, gérante des programmes subventionnés et communautaires du CCF-WECK.

« Le petit-déjeuner du Grand Partage organisé le 1er décembre au Carrefour communautaire francophone marque en quelque sorte le lancement de notre campagne 2021 de collecte de denrées. »

En effet, du 1er au 10 décembre le CCF-WECK et ses partenaires – principalement les écoles des conseils scolaires Providence et Viamonde ainsi que les banques alimentaires locales – recueilleront les dons effectués au cours des activités prévues dans les différentes institutions.

Ces dons seront par la suite remis aux associations d’aide locales. Chacune des 11 journées de la campagne mettra en vedette une denrée alimentaire particulière qu’il conviendra d’apporter aux différents points de cueillette.

Afin d’assurer encore davantage d’exposition à l’opération, il est également possible de créer des boîtes de denrées et d’en partager les clichés sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #GrandPartage2021.

Si le contexte pandémique et les incertitudes demeurant à ce jour ont complexifié la logistique de cueillette des denrées, Mme Hodgins n’en demeure pas moins très enthousiaste et investie dans sa mission.

« Cela fait 25 ans que j’organise le Grand Partage. Dès la création du CCF-WECK, nous nous sommes associés à cette belle initiative », affirme-t-elle.

Cheville ouvrière historique de cette opération, la Société Saint-Vincent-de-Paul de la Paroisse St-Jérôme de Windsor, recueillait et entreposait dans le sous-sol de l’église jusqu’à 30 000 denrées. Même si les activités ont cessé depuis quelques années, la relève et la communion autour de l’évènement sont demeurées intactes.

« Cette année, nous n’avons pas véritablement d’objectifs en termes de collecte de denrées. L’essentiel est ailleurs. Le CCF-WECK souhaite tout simplement aider au mieux les personnes en précarité et faire rayonner l’esprit du temps des Fêtes », indique Valerie Hodgins.

Le petit-déjeuner du Grand Partage a effectivement rassemblé des acteurs de la communauté francophone fortement habités par ces valeurs d’entraide et d’empathie universelle.

« Les circonstances de la vie peuvent parfois nous mettre à genoux et tester notre résilience. Si je devais me trouver un jour dans une situation particulièrement difficile, j’apprécierais que l’on me tende la main », s’est exprimée Mme Hodgins.

Nul doute, par conséquent, que ce véritable sacerdoce l’animera encore longtemps!

À titre informatif, les renseignements relatifs aux différents lieux de collecte ainsi qu’à la nature des denrées qui seront quotidiennement ciblées sont mentionnés dans le « calendrier du Grand Partage 2021 ». Par ailleurs, un reçu d’impôt sera remis pour tout don monétaire supérieur à 20 $.

SOURCE – Stéphane Lucky

PHOTO – Des membres de l’équipe du CCF-WECK. De gauche à droite : Alexandrine Loiseau, Saida Hamami, Valerie Hodgins et Didier Marotte.