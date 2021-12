En poussant la porte du 65, rue Wyandotte et en pénétrant dans la boutique The Best Maman d’Afrique, une explosion de couleurs, de formes atypiques et de senteurs uniques transporte immédiatement le client au carrefour d’une atmosphère caraïbe africaine. Il va sans dire que l’expérience est fort appréciable en cette période de chute régulière des températures, un peu de chaleur et de dépaysement ne pouvant assurément pas faire de mal!

Véritable guide au service du client, le gérant du magasin, Théodore Fotso, est particulièrement investi dans son rôle de « commerçant ambassadeur », assurant la promotion des richesses et saveurs de ces contrées d’outre-mer.

« La vocation d’une enseigne telle que la nôtre n’est pas uniquement la vente de denrées, textiles ou produits d’artisanat en tout genre, assure M. Fotso. Nous voulons également proposer à la communauté francophone une offre différente par le biais d’un assortiment de produits de qualité, écologiques, diététiques et aux coûts très abordables. »

Le pari est manifestement tenu au regard de la profusion et de la diversité des articles proposés au sein de l’établissement. Tous les sens sont en éveil et l’œil parcourt frénétiquement les étagères ornées d’épices, de conserves exotiques, de riz parfumés, de fruits et de légumes, de poissons et crevettes séchés. Il y a également de nombreux objets d’ornement, de décoration d’intérieur ou encore de cosmétiques.

Originaire du Cameroun, Théodore Fotso se qualifie volontiers d’amoureux de la langue française. « Pouvoir servir en français la communauté de Windsor, tout en valorisant mon héritage culturel est une chance et un honneur », précise-t-il.

À la question de l’origine ayant concouru à l’ouverture de l’officine, il indique avoir tout simplement voulu trouver à son arrivée au Canada, il y a environ quatre ans, « les produits du pays et offrir à la communauté panafricaine et canadienne un peu de soleil dans les assiettes et dans les cœurs ».

Au-delà de la simple expérience d’achat au sens classique, tout visiteur pourra trouver conseil auprès du gérant afin de découvrir comment cuisiner certains mets, associer des ingrédients ou encore assortir les étoffes et boubous traditionnels.

« La culture est multiple et la gastronomie universelle! Que des Canadiens et des Franco-Ontariens puissent intégrer à leurs habitudes culinaires l’usage de l’huile de palme ou la consommation ponctuelle de manioc, par exemple, serait formidable », s’enthousiasme-t-il.

The Best Maman d’Afrique souhaite participer pleinement à l’activité sociale et communautaire de cette partie de la ville de Windsor, aux quartiers populaires et aux foyers modestes.

« Nous ne sommes ouverts que depuis trois mois, mais il est nécessaire que nous apportions notre contribution à la communauté! C’est la raison pour laquelle nous essayons de proposer les tarifs les plus compétitifs possible malgré des frais de transport et de douane importants, ma marchandise venant essentiellement du Cameroun et de l’Éthiopie », a réaffirmé Théodore Fotso.

Associant les gestes à la parole, l’établissement a fait des dons de denrées non périssables dans le cadre de l’opération Grand Partage. « Nous offrirons également des cartes cadeaux d’une valeur de 20 $ aux différents organismes qui portent cette belle initiative. Les détenteurs des cartes pourront venir ensuite dans le magasin afin d’en convertir le montant en aliments ou autres biens de consommation. »

La boutique The Best Maman d’Afrique attend donc votre venue. À n’en pas douter, vous y trouverez votre bonheur, des conseils culinaires inédits, la chaleur humaine d’un gérant passionné et contribuerez à renforcer la solidarité et la fierté francophones.

SOURCE – Stéphane Lucky

PHOTO – Théodore Fotso, gérant du magasin