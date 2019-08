Le Réseau-femmes du Sud-Ouest de l’Ontario (RFSOO) est heureux et honoré d’avoir reçu une subvention de renforcement des capacités du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres Canada (anciennement Condition Féminine Canada), afin de soutenir la Métamorphose de l’organisation pour appuyer davantage la prévention de la violence et l’amélioration du statut des femmes francophones dans le Sud-Ouest de l’Ontario.

Au cours des quatre prochaines années, l’objet de ces fonds vise à augmenter et améliorer les capacités stratégiques de l’organisation. Cette subvention va renforcer le conseil d’administration et assurer la stabilité financière de l’organisme, le développement de ses ressources humaines, ainsi que l’établissement d’une planification stratégique durable, assurant ainsi la continuité et la cohérence dans l’ensemble du Réseau.

Le gouvernement canadien a accordé la subvention pour la Métamorphose du RFSOO par le biais d’un processus d’application et d’examen concurrentiel. Les employées et administratrices sont fières de reconnaître que l’objectif de cette subvention est conforme à leurs valeurs et à leur mission de soutenir les femmes francophones du Sud-Ouest de l’Ontario à s’épanouir individuellement et collectivement, dans le but d’éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes, ainsi que de nous aider à offrir des programmes encore plus solides à l’avenir.

Le Réseau-femmes du Sud-Ouest de l’Ontario est un organisme à but non lucratif au service des femmes des communautés francophones du Sud-Ouest de l’Ontario. Il offre des services d’intervention individualisés ainsi que de l’accompagnement, de l’aiguillage, et un accès aux ressources francophones. La prévention, l’éducation et la sensibilisation font partie de son travail en visant à améliorer le statut des femmes francophones et à mettre fin à la violence faite aux femmes.

Avec des bureaux à Sarnia, Windsor, Chatham et London, le RFSOO fournit les mêmes services partout dans le Sud-Ouest de l’Ontario.

(Source : RFSOO)