Le parc Lacasse à Tecumseh fourmillait d’activités le week-end dernier avec la tenue du traditionnel Festival du maïs reconnu comme l’un des 100 plus populaires en Ontario. Des milliers de personnes sont venues célébrer la saison des récoltes et déguster les succulents épis de maïs qui étaient offerts gratuitement cette année aux aînés, compliments du Club Optimiste de St. Clair Beach. La parade, le concours de maïs et les spectacles en soirée ont attiré le plus grand nombre de spectateurs et les festivités ont pris fin dimanche avec le couronnement de Mlle Tecumseh 2019. L’heureuse gagnante est Melina Svab.

PHOTO : Les festivaliers ont dégusté le nouveau maïs tout le week-end.