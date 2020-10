L’Association des communautés francophones de l’Ontario de Windsor-Essex et Chatham-Kent (ACFO-WECK) a offert un format beaucoup plus sobre, pandémie oblige, mais très attendu de son gala annuel du 25 septembre, le French Part’Eh, présenté cette année au restaurant libanais Mazaar à Windsor.

Kelsey Santarossa, vice-présidente de l’ACFO WECK

Cet événement était une occasion pour plusieurs francophones et francophiles de se rassembler pour une première fois depuis mars dernier et de prolonger les festivités entourant les célébrations du Jour des Franco-ontariens.

La soirée a eu lieu à l’extérieur à la terrasse du restaurant, tout en respectant les protocoles sanitaires et la distanciation sociale jusqu’à ce que les participants soient assis à leurs tables respectives. L’organisme avait limité le nombre de participants à 50 et tous les billets ont été vendus.

Au menu : salade Fattoush, kebbés libanais et petites tartes au fromage, plat de riz avec agneau, bœuf et poulet. « C’était formidable, tellement délicieux », admet Kelsey Santarossa, vice-présidente de l’ACFO WECK. Des petits gâteaux aux couleurs des drapeaux franco-ontarien et canadien avaient aussi été faits par Julia Marentette, employée de l’ACFO.

L’organisme avait placé sur les tables pour chaque participant un petit sac qui contenait un drapeau canadien commandité par le gouvernement du Canada (reçu dans le cadre des festivités de la fête du Canada qui a dû être annulée à cause de la pandémie), un masque franco-ontarien offert par le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK), et du gel antibactérien offert par l’ACFO.

La soirée était animée par la directrice générale de l’ACFO, Gisèle Dionne, et Kelsey Santarossa. Les deux conseils scolaires francophones, le CCFWEK, Patrimoine canadien et le journal Le Rempart ont commandité l’événement. Plusieurs organismes étaient représentés au French Part’Eh, activité qui clôturait les festivités du Jour des Franco-Ontariens dont le Club Richelieu, le Conseil de la coopération de l’Ontario et Radio-Canada.

Cette année, il n’y a pas eu de remise des prix de reconnaissance de l’organisme pour l’engagement communautaire d’une personnalité francophone ou francophile, et pour un organisme qui s’est démarqué au cours de la dernière année par ses actions pour l’avancement de la francophonie locale.

Les restrictions causées par la crise sanitaire a eu beaucoup à faire dans cette décision. Cependant, une vingtaine d’employés des écoles françaises de la région ont été reconnus par leurs pairs pour leur dévouement. La liste complète des récipiendaires est affichée sur le site Facebook de l’ACFO WECK.

La soirée s’est déroulée dans la bonne humeur avec en trame de fond des chansons du répertoire francophone. « Pour moi, cette soirée était très attendue et je me trouve chanceuse d’avoir pu partager ce moment avec la communauté francophone. C’était la première fois que nous avons pu nous regrouper ensemble depuis le début de cette pandémie », conclut Mme Santarossa.

PHOTO – Avant le repas sur la terrasse du restaurant Mazaar, les participants en ont profité pour socialiser.