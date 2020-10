Le Centre communautaire de Chatham-Kent La Girouette n’a pas manqué de souligner le Jour des Franco-Ontariens le vendredi, 25 septembre. Les francophones de la communauté étaient d’abord invité en matinée au lever du drapeau franco-ontarien à l’hôtel de ville de la municipalité en compagnie du maire de Chatham-Kent, Darrin Canniff, de Bernard Tremblay et de Marthe Dumont représentant le conseil d’administration de La Girouette.

L’organisme avait invité ses membres à afficher leurs couleurs et à célébrer. En soirée, la communauté était conviée à une célébration intime. « C’était une occasion de nous retrouver et aussi de célébrer la Saint-Jean, le brunch à la cabane (remis à cause de la COVID-19) et bien sûr, le Jour des franco-ontariens », explique la vice-présidente de La Girouette, Marthe Dumont.

L’événement a commencé à 17 h 30 avec une première ronde d’un jeu-questionnaire avec des prix à gagner (verres à vin à l’effigie de La Girouette, t-shirts et autres produits promotionnels). Puis les 24 participants ont partagé un repas comprenant de la salade césar avec poulet grillé, et le choix entre deux morceaux de flétan servis avec salade de choux et sauce tartare, une assiette combinée de côtes levées et poulet servie avec des frites sucrées, un sandwich de poulet et avocat servi avec frites ou salade, un hamburger (1/2 livre) avec fromage et bacon, et autres délices offerts par le restaurant Frendz de Chatham. Afin d’assurer la distanciation physique, le nombre de places était très limité en fonction des groupes de participants qui devaient être à deux mètres les uns des autres.

Après le souper, les organisateurs ont présenté la deuxième partie du jeu-questionnaire en attendant le début du spectacle « Trop vieux pour être drôle » de Stef Paquette. L’auteur-compositeur franco-ontarien sillonne les planches de la scène musicale depuis plus de 15 ans. Véritable showman à l’humour parfois grinçant, il aime la scène autant que son public.

Après avoir fait une tournée Coup de Cœur nationale au cours de laquelle il a partagé la scène avec Patrice Michaud et Fred Pellerin, Stef Paquette a réalisé qu’il était lui aussi conteur. S’inspirant de sa propre expérience de vie, il transporte son auditoire avec humour et créativité dans un univers loufoque. Celui-ci ne recherchait que de l’amour pour ses chansons et sa voix. Malheureusement pour Stef, trop de gens semblent simplement vouloir le complimenter pour son humour. Frustré, celui-ci reprend la route, sans sa guitare, ni de musiciens pour prouver aux gens qu’il n’est pas drôle pantoute!

« Nous avons passé une très bonne soirée, raconte Marthe Dumont. Stef a adapté son spectacle pour Chatham et nous a montré les 15 choses à faire dans la municipalité, mais avec beaucoup d’humour. Il a raconté sa jeunesse dans le Nord de l’Ontario et les mauvais coups qu’il a fait avec ses amis. Il a aussi fait un concours sur les drapeaux au Canada et offrait aux gagnants des cartes cadeaux de Tim Hortons. Mais il n’y avait pas de crédit sur ces cartes! »

Bref, les francophones de Chatham ont eu beaucoup de plaisir le 25 septembre et pour les administrateurs de La Girouette, l’attention est maintenant tournée vers leur assemblée générale annuelle qui aura lieu le 15 octobre prochain à 19 h.

PHOTO (courtoisie de La Girouette) – Stef Paquette a participé au souper assis au milieu de la foule.