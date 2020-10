Les administrateurs de l’Entité de planification des services de santé en français Érié St. Clair/Sud-Ouest (Entité 1) ont procédé virtuellement au dépôt des divers rapports d’activité de l’organisme dans le cadre de leur assemblée générale annuelle le 24 septembre.

Le président Paul Lachance a d’entrée de jeu salué les membres de son équipe pour toute la région desservie par l’Entité 1. Dans son rapport annuel, il a expliqué les défis qu’a rencontrés son équipe au cours de la dernière année.

« Les transformations du système de santé se sont multipliées tout au long de l’année 2019-2020, explique-t-il. La première équipe Santé Ontario sur notre territoire voit le jour le 7 décembre 2019. L’équipe Santé Ontario de Chatham-Kent est la première de huit équipes qui seront responsables de la prestation des services de santé, dont les services de santé en français, sur le territoire de l’Entité. »

« En mars 2020, notre conseil d’administration étudie l’avant-projet de règlement qui doit remplacer le Règlement 515/09. Nous avons transmis le 16 mars nos commentaires et recommandations dans une lettre du Regroupement des entités de planification des services de santé en français à la ministre de la Santé. Puis à la mi-mars 2020, on déclare que la COVID-19 est une pandémie. C’est le début du confinement. Télétravail, rencontres virtuelles et visioconférences sont les mots du jour. »

Après ce compte-rendu de la présidence, c’est le directeur général (DG) par intérim, Paul Levac, qui a présenté le rapport d’activités. Le contrat de l’ancien DG, Constant Ouapo, n’a pas été renouvelé en juillet dernier.

« Un nouvel agent de planification a été recruté au sein de l’équipe pour pourvoir le poste laissé vacant suite à la retraite d’un des agents fondateurs de l’Entité (Yvan Poulin). Une adjointe administrative a été recrutée, mais a démissionné peu après en raison d’un déménagement dans une autre région. La détermination des trois membres de l’équipe a permis de relever la plupart des défis de l’Entité. »

« L’équipe avait prévu la mise en œuvre d’une nouvelle planification stratégique qui a été précédée d’une formation sur la gestion de la transformation du système de santé, ajoute M. Levac. Cette transformation a mené à une mise en veilleuse du processus de planification stratégique en raison des incertitudes. Les RLISS ont vivement déconseillé à l’Entité d’investir des ressources pour l’instant dans la mise en place d’une planification stratégique, mais de plutôt miser sur l’identification de dossiers prioritaires qui lui permettront de mener à bien son mandat. »

« L’Entité a soumis aux RLISS durant ce dernier cycle trois rapports trimestriels et participé activement aux discussions sur le point des initiatives communes et les résultats obtenus. L’Entité 1 s’est vu, pendant la dernière année, assurer une collaboration étroite avec les autres Entités dans le but d’assurer un certain rayonnement de notre Entité au niveau provincial. »

L’AGA a été marquée par la nomination d’un nouveau conseil d’administration dont les membres pour l’exercice 2020-2021 sont Joseph Bisnaire, Gerardo Castro, Jean-Pierre Cantin, Marie Dorval, Paul Lachance, Yves Mainville, Didier Marotte et Myra Spiller. M. Lachance a été reconduit dans ses fonctions de président ainsi que les autres membres du conseil de direction, à savoir Jean-Pierre Cantin (vice-président), Marie Dorval (secrétaire) et Didier Marotte (trésorier).

Le président a profité de l’occasion pour rendre hommage aux membres sortants Blandine Lesage, Gina Gobbi, Richard Makitundolomingo et Louis Guimond pour leur soutien inlassable au cours des dernières années.

PHOTO (archives) – Paul Lachance