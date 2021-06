La 6e édition du concours Génie en Action, organisé par l’Association des Camerounais du Sud-Ouest de l’Ontario (ACSOO), s’est déroulée de façon virtuelle le 15 mai dernier. Une cinquantaine de jeunes des écoles de langue française et d’immersion du Sud-Ouest de la 1ère à la 9e année ont participé aux compétitions d’épellation et de mathématiques.

Cette année, pour organiser le concours Génie en action, l’organisme a dû aménager son site Web avec Google Classroom afin de permettre d’avoir plusieurs compétiteurs en même temps sur des écrans séparés, mais avait comme plan B une connexion Zoom au cas où des problèmes apparaîtraient avec Classroom. Heureusement, la compétition s’est mise en branle sans anicroches.

« Nous avons beaucoup hésité à présenter ce concours cette année à cause de la pandémie, raconte Jean-Marie Babo, secrétaire de l’ACSOO et animateur de Génie en action. La compétition était très intense et serrée, les membres du jury ont eu souvent recours aux activités de niveau supérieur pour départager les candidats. »

Parmi les membres du jury cette année se trouvait Yasmine Joheir, agente de liaison communautaire du Conseil scolaire Viamonde pour la région de Windsor. « C’est avec plaisir que j’ai pu participer au concours Génie en Action en tant que membre du jury, raconte Mme Joheir. Ce fut une expérience remplie d’émotions et de papillons au ventre! C’était une première pour moi d’être membre du jury en mode virtuel. L’ASCOO a excellé dans l’organisation de cette journée et a pu souligner la richesse de la langue de Molière chez nos jeunes. Les participants ont pu démontrer leur amour pour la langue française en épelant des mots assez compliqués et leur capacité de résolution de problèmes mathématiques m’a totalement épaté! ».

Tous les jeunes participants ont reçu un certificat de participation par la poste et les finalistes de 3e place (50 $), 2e place (75 $) et 1ère place (125 $) ont reçu chacun un montant d’argent. Pour les organisateurs, tous les enfants sortent gagnants d’une telle expérience.