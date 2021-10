Du 14 au 17 octobre se tiendra, de nouveau en virtuel compte tenu des impératifs sanitaires, l’édition 2021 du Festival du livre. Cette manifestation qui apparaît dorénavant comme un temps fort du calendrier culturel francophone de Windsor sera également l’occasion pour les auteurs d’aller au-devant de leur public et de faire rayonner la langue française.

L’événement rassemblant à la fois des écrivains francophones et anglophones fêtera cette année ses 20 ans d’existence. Cet anniversaire est d’autant plus significatif et symbolique en ces temps de pandémie, où bon nombre de défis d’organisation logistique et de contraintes sanitaires pèsent encore souvent sur ce type d’activités. Il faut souligner par conséquent la remarquable résilience et la passion affichées par le comité de programmation.

Ainsi, Colleen Mitchell, présidente du Festival, a indiqué le rôle pionnier de l’activité lors de sa création « afin d’introduire à Windsor un événement culturel autour du livre. Il n’existait rien de tel dans le secteur et c’est pour nous une grande fierté ».

À la question d’une perte tant du public que des auteurs en ces temps de pandémie, elle a confirmé que cette année, « l’organisme n’a pas à défrayer les frais de déplacement des invités, leurs billets d’avion et un hébergement, ce qui allège grandement les coûts de l’événement ».

De même « les craintes qu’aurait pu avoir un public physiquement présent du fait de la COVID-19 ne font plus partie des contraintes à anticiper qui auraient pu réduire l’affluence et l’engouement ».

Finalement, l’organisation virtuelle du festival serait « une chance en termes de diversité d’auteurs; nous fonctionnons comme un gros festival et c’est fantastique ».

Acteur également incontournable dans l’organisation du festival, l’ACFO WECK, en la personne notamment de sa directrice générale, Gisèle Dionne, s’investit pleinement dans cette action de valorisation et de promotion de la littérature française.

En pleins préparatifs, Mme Dionne a précisé que l’ACFO participe « depuis une dizaine d’années à l’organisation du Festival ». Initialement à destination d’un public anglophone, ce dernier « s’est enrichi de la présence d’auteurs francophones et cela a permis non seulement de dynamiser l’évènement, mais également de le rendre plus visible au Canada voire à l’international ».

« La présence de partenaires tels que Patrimoine canadien, le Conseil des arts du Canada et celui de l’Ontario est importante pour que cet événement continue à grandir », précise-t-elle.

Particulièrement riche et diversifiée, l’édition 2021 du Festival du livre de Windsor s’annonce des plus réussies avec différents genres littéraires qui y seront mis en avant. Au programme : Louise Bernice Halfe et Stacey Laforme issus des Premières Nations, le romancier et artiste-peintre haïtien Gabriel Osson, l’écrivain et cinéaste québécois Biz Fréchette et la romancière algérienne de littérature pour enfant Naïma Oukerfellah, Il n’en fallait pas davantage pour convaincre le plus grand nombre à s’inscrire et à participer à ce salon virtuel du livre.

SOURCE – Stéphane Lucky

PHOTO (Crédit photo: www.gabrielosson.com) – Le Festival du livre comptera, parmi d’autres, sur le romancier Gabriel Osson