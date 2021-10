Les représentants des organismes francophones de la région étaient de retour en ligne pour la première rencontre de la Table de concertation Franco Info à la suite de l’interruption des activités durant l’été. Animée par la présidente de la Table, Yasmine Joheir du Conseil scolaire Viamonde, la réunion a rassemblé une quinzaine de participants des milieux scolaire, communautaire, culturel et gouvernemental.

D’entrée de jeu, il y a eu présentation du Club Optimiste International par la vice-présidente de l’organisme, Ilze Epners. Elle a fait un résumé historique du Club qui œuvre dans 28 pays à travers le monde. Les optimistes travaillent beaucoup avec les jeunes dans l’organisation d’activités parascolaires telles que des essais littéraires avec en jeu des bourses très intéressantes. Elle aimerait fonder des clubs optimistes francophones dans la communauté pour le Sud-Ouest de la province. Les intervenants de la Table ont suggéré qu’elle collabore avec les autres organismes qui offrent des services pour les jeunes tels que le Centre d’orientation pour adolescents du CCFWEK ou le Club Richelieu Windsor.

Puis, Patricia Dubé-Balzer du CCFWEK et vice-présidente de la Table, a fait une courte présentation du site internet Communauté de pratiques pour professionnels bilingues. Il s’agit d’un espace de collaboration en ligne pour les professionnels bilingues dans les domaines de la santé, santé mentale, petite enfance, protection de l’enfance, etc. dans le Sud-Ouest ontarien.

Un espace commun pour les membres travaillant avec les francophones pour améliorer leurs capacités à offrir des services en français, à accéder aux ressources et aux outils, à échanger avec leurs pairs et à travailler à l’élaboration de parcours et de stratégies qui amélioreront l’accès aux services en français.

Mme Joheir a ensuite consulté les membres au sujet des prochaines priorités de la Table et il a été décidé de consulter et d’amalgamer les plans d’action du Comité local en immigration francophone, du Carrefour communautaire francophone et de Franco-Info afin de choisir les priorités sur lesquelles les membres de ces comités, qui sont souvent les mêmes, pourront travailler et faire avancer le plan stratégique.

La rencontre s’est achevée avec un tour de table des organismes et Blandine Lesage du Réseau-femmes du Sud-Ouest a annoncé que le 15 octobre prochain, cette association célébrera son 30e anniversaire.

Mme Lesage a aussi mentionné que le congrès annuel de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario aura lieu en ligne du 25 au 30 octobre. Elle a également confirmé qu’elle ne sera pas candidate pour représenter la région du Centre-Sud-Ouest à l’AGA du 30 octobre.

Gisèle Dionne, directrice générale de l’ACFO WECK, a indiqué que le Festival du livre de Windsor aura lieu, en ligne, du 14 au 17 octobre, et que trois auteurs participeront à une discussion ouverte au public le 15 octobre à 19 h. Il s’agit de Gabriel Osson, poète, romancier et artiste-peintre de Toronto né à Port-au-Prince en Haïti; Michèle Laframboise, autrice de 19 romans bourrés d’inventions folles et plus de 50 nouvelles en français et en anglais, et de Naïma Oukerfellah, autrice de littérature pour enfants.

Pour leur part, Valerie Hodgins et Didier Marotte du CCFWEK ont annoncé que l’organisme, avec l’aide des employés du Centre d’orientation pour adolescents, avoir remis récemment un sac à dos rempli de fourniture scolaire à 30 jeunes immigrants francophones dans le cadre de la Semaine de l’accueil du 5 au 10 septembre 2021.

En dernier lieu, M. Marotte a confirmé que l’assemblée générale annuelle du CCFWEK est prévue pour le 24 novembre, et sera suivie de celles du Club et de la Résidence Richelieu.

PHOTO – Patricia Dubé-Balzer, vice-présidente de la Table Franco Info