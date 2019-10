C’est avec enthousiasme que près de 170 élèves de 10e année des écoles secondaire catholiques E.J. Lajeunesse et l’Essor ont rencontré les représentants d’une quinzaine d’organismes de la région dans le cadre de la 3e édition des conférences communautaires du Conseil scolaire catholique (Csc) Providence organisée par son équipe de rayonnement communautaire.

Ces rencontres sont une opportunité pour les élèves des cours de civisme et de citoyenneté de rencontrer et d’apprendre à connaître les associations et groupes communautaires de Windsor-Essex, et mettre en place un projet commun qui pourrait être bénéfique pour la communauté. Ce partage d’idées aide également les intervenants communautaires à comprendre les envies et besoins des jeunes, et les intégrer dans leurs divers programmes ou activités. Le manque de participation des adolescents et des jeunes adultes à la vie communautaire francophone n’est pas nouveau, mais c’est avec ce genre de rencontre, de rapprochement et partage des besoins de chacun que les organisateurs espèrent changer cette réalité.

« Il faut expliquer que quelques jours avant la conférence, les jeunes ont dû réfléchir sur les besoins qui les touchaient dans leur communauté et choisir un organisme de la liste que nous leur avons remis pour entamer les discussions sur leur projet », explique Hussein Kawas, agent de liaison communautaire au Csc Providence. Durant l’événement, les jeunes ont eu la possibilité de passer près de deux heures avec l’organisme de leur choix et ainsi élaborer un plan d’action qui pourrait voir le jour dans les prochains mois. »

Il s’agira de projets pour et par les jeunes avec l’expertise des organismes communautaires participants. Parmi ceux-ci, l’ACFO WECK, le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent, Développement et Paix – Caritas Canada, Épelle-moi Canada, la Clinique juridique bilingue, le Collège Boréal, l’Entité Érié St. Clair/Sud-Ouest et le Comité local en immigration francophone.

Cet outil de collaboration entre les partenaires et les jeunes des écoles du Csc Providence se veut comme un moyen d’élargir l’espace francophone en dehors des murs de l’école et de donner une voix aux jeunes auprès de la communauté et de ce fait, créer un réseau francophone intergénérationnel. La prochaine conférence communautaire aura lieu le 25 février au même endroit, soit au Central Park Athletics, 3400 chemin Grand Marais Est, à Windsor.