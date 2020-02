Pour que l’économie canadienne reste forte et en pleine croissance, les travailleurs doivent posséder les compétences nécessaires pour pourvoir des emplois recherchés et bien rémunérés. Le gouvernement du Canada prend des mesures pour encourager les jeunes Canadiens qui font face à des obstacles au moment d’explorer des carrières dans les métiers.

Le 13 février dernier au laboratoire de robotique de Valiant TMS à Windsor, la ministre du Travail, Filomena Tassi, a annoncé, au nom de la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, le projet d’expansion de l’exploration des carrières de Build a Dream, qui vise à convaincre les étudiantes de niveau secondaire à faire carrière dans les métiers spécialisés. Environ 5000 jeunes femmes provenant de partout au Canada bénéficieront de cette initiative.

Ce projet a reçu 728 000 $ dans le cadre du Programme de sensibilisation et de préparation aux métiers spécialisés, qui encourage tous les Canadiens – en particulier les Canadiens qui sont confrontés à des obstacles, tels que les femmes, les Autochtones, les nouveaux arrivants, les personnes ethnicisées, les personnes handicapées et les jeunes – à faire carrière dans les métiers spécialisés grâce à l’exploration des carrières, à la formation professionnelle et à l’acquisition d’une expérience de travail. Plus de 10 500 Canadiens devraient bénéficier des projets en cours grâce au Programme de sensibilisation et de préparation aux métiers spécialisés.

Dans le cadre de ce projet de deux ans, les femmes en âge de fréquenter l’école secondaire bénéficieront d’expositions sur les carrières et d’ateliers exploratoires où elles pourront « essayer un métier » et avoir accès à une ressource en ligne où elles pourront entrer en contact avec des femmes qui sont professionnelles et qualifiées et qui œuvrent dans des métiers spécialisés, et se renseigner sur les aides qui leur permettront d’amorcer leur carrière dans des métiers spécialisés bien rémunérés.

« Le nouveau Programme aidera les jeunes Canadiennes qui rencontrent des obstacles à l’emploi à acquérir les compétences, les connaissances et l’expérience fondamentales dont elles ont besoin pour suivre une formation et entreprendre une carrière bien rémunérée dans les métiers spécialisés. En créant une main-d’œuvre qualifiée, diversifiée et inclusive, notre gouvernement renforce la classe moyenne et contribue à la prospérité du pays », indique par voie de communiqué Carla Qualtrough.

« Le soutien que notre gouvernement accorde au projet de Build a Dream aidera les jeunes femmes qui font des études secondaires à Windsor à se préparer à occuper un emploi de qualité dans les métiers spécialisés, à se bâtir une vie meilleure et à renforcer leur communauté », affirme la ministre Tassi qui était accompagnée du Secrétaire parlementaire et député fédéral de Windsor-Tecumseh, Irek Kusmierczyk.

« Avec une main-d’œuvre en constante évolution, alors que des postes dans les métiers spécialisés restent vacants, il est nécessaire d’encourager les jeunes femmes à explorer des possibilités de carrière qu’elles n’avaient peut-être pas encore envisagées. Il faut prendre des mesures décisives. Le Programme offre à Build a Dream la possibilité de collaborer avec des parties prenantes de tout le Canada pour créer une main-d’œuvre équilibrée et une économie forte », conclut Nour Hachem-Fawaz, présidente et fondatrice de Build a Dream.

Le financement du Programme de sensibilisation et de préparation aux métiers spécialisés a commencé avec 6 millions $ en 2018-2019, puis 10 millions $ chaque année subséquente, comme cela a été annoncé dans le budget de 2018. Les métiers spécialisés sont un élément clé de l’économie canadienne, employant plus de trois millions de Canadiens dans des emplois gratifiants et bien rémunérés (Enquête sur la population active de 2018).

Les employeurs, les provinces et les territoires, les établissements d’enseignement, les syndicats, les organismes communautaires et les citoyens ont tous des rôles importants à jouer pour assurer la capacité continue du Canada à constituer une main-d’œuvre spécialisée, mobile et certifiée qui soutient son marché du travail. Les femmes se heurtent à des obstacles pour accéder aux métiers, principalement en raison du manque de mentors, de la difficulté à trouver un employeur, de la discrimination et des obligations familiales. Seuls 9 % des apprentis inscrits à des programmes Sceau rouge sont des femmes (Système d’information sur les apprentis inscrits de 2018).

SOURCE: Emploi et Développement social Canada

PHOTO: La ministre du Travail Filomena Tassi explique l’investissement du fédéral