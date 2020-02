Une trentaine de membres ont participé au souper Richelieu de la Saint-Valentin le mercredi 12 février. Au menu : poitrine de poulet avec sauce pesto et un gâteau velours au chocolat et aux fraises pour dessert.

Le repas a été suivi d’une présentation de Richelieu Jacques Lehani sur l’histoire de la République démocratique du Congo (RDC), de la colonisation à nos jours. M. Lehani a expliqué qu’il était tout à fait logique que la RDC soit, à l’heure actuelle, le premier pays francophone au monde. Avec plus de 80 millions d’habitants, elle est par ailleurs le plus grand pays d’Afrique subsaharienne avec une superficie de 2,3 millions de kilomètres carrés, et second du continent, légèrement derrière l’Algérie.

Jacques Lehani

« Vaste comme plus de la moitié de l’Union européenne et abritant de gigantesques parcs nationaux, la RDC est aussi le seul État africain à s’étendre sur deux fuseaux horaires et partageant 11 frontières avec ses voisins, dit-il.

« L’histoire du Congo précolonial résume l’histoire des peuples de l’actuelle RDC depuis l’apparition des premières traces humaines sur le territoire jusqu’à la période de colonisation. Des outils de pierre de 1,8 million d’années ont été découverts au nord du lac Édouard. Il y a 90 000 ans, les premiers harpons découverts jusqu’ici dans le monde. Les Pygmées sont les premiers habitants du territoire. Ils étaient nomades, chasseurs-cueilleurs. »

« Plus près de nous, le 5 septembre 1960, soutenu par l’ONU et les États-Unis, Kasa Vubu destitue le premier ministre Lumumba ainsi que six autres ministres et en appelle à Mobutu, raconte le conférencier. Antoine Gizenga, compagnon de route de Lumumba, proclame une République populaire du Congo à Stanleyville (Kisangani).

« Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba est torturé et assassiné au Katanga par des policiers belges. Ainsi, Emery Patrice Lumumba deviendra, après plusieurs années de tergiversation, le Père de l’indépendance de la RDC. »

Il a conclu sa conférence en soulignant le travail de plusieurs Congolais au sein de la communauté francophone pour l’épanouissement des leurs dans la région.

PHOTO: Membres et invités ont apprécié la conférence du souper Richelieu.