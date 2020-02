Le jeudi 13 février était un grand jour pour plusieurs élèves de la région du Sud-Ouest. En effet, c’était le lancement du recueil Le poème de ma langue… La voix de la jeunesse!, initiative d’Épelle-moi Canada (ÉMC) en collaboration avec les Éditions Terre d’Accueil présentée dans le cadre du 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles. L’événement a eu lieu dans le salon Richelieu au campus du Collège Boréal à Windsor.

« Je tiens à féliciter tous les jeunes qui ont participé à ce parcours littéraire, écrit Dorine Tcheumeleu, directrice générale d’ÉMC en introduction du recueil de poèmes. Le français et l’anglais sont les deux langues officielles du Canada et font partie de son patrimoine culturel. Chaque jour, nous sommes nombreux à vivre des expériences dans l’une de ces deux langues et nous n’avons pas toujours l’occasion de les partager.

« En participant à ce projet, vous avez démontré que la langue française, telle que nous la vivons dans cette partie du pays, n’est pas un acquis et de ce fait, nous devons continuer à nous investir pour la maintenir au sein de nos communautés. Vos poèmes reflètent notre réalité quotidienne de francophones en situation minoritaire.

« Nous espérons qu’à travers vos textes, c’est toute la jeunesse et la population canadienne qui s’identifiera et trouvera le courage, la fierté et la détermination pour continuer de la valoriser et de la promouvoir dans son milieu de vie. »

Le livret comprend les poèmes des 20 participants qui proviennent de tout le territoire du Centre-Sud-Ouest, d’Oshawa à Windsor, et de Mississauga à Owen Sound. Lors du lancement à Windsor, huit d’entre eux provenant de Windsor-Essex et de London étaient présents pour recevoir leurs prix et lire leurs œuvres. Il s’agit de Thomas Chartier, Morgan Grant, Chloé Blain, et Milania Allison, tous de l’école St-Ambroise, et Rémy-Michel Hopogap, Enzo et Théo Bonnamant de l’école Georges-P.-Vanier, ainsi que Kevod-Yoël Kouamé de l’école Saint-Paul à Pointe-aux-Roches, et Marcel Lopez de l’école Frère-André à London.

C’est Suzanne Kemenang, fondatrice des Éditions Terre d’Accueil, qui a coordonné le projet du début à la fin. Elle a remercié les bénévoles d’ÉMC de l’avoir aidée à lire et corriger les poèmes. La moitié des 20 jeunes participants au projet sont de la région de Windsor et une des mamans, Mirella Allison, a elle aussi écrit un poème pour encourager son enfant en suivant les thèmes et mots clés fournis pour ce projet. Son texte a été publié sur la dernière page.

Il faut mentionner que la ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly, et la ministre de la Diversité et de l’Inclusion et de la Jeunesse, Bardish Chagger, ont envoyé un message important pour cette initiative.

« Les jeunes sont l’avenir et la richesse de notre pays. C’est pourquoi nous sommes très heureuses d’appuyer des projets comme celui-ci, qui vous donnent la parole et vous permettent d’affirmer votre identité. Participer à la rédaction du recueil Le poème de ma langue… la voix de la jeunesse! vous a offert une chance extraordinaire de parler de sujets qui vous touchent et vous inspirent.

« Il vous a aussi permis d’exprimer votre amour de la langue française et votre fierté d’appartenir à la francophonie canadienne. Nous aimerions féliciter tous ceux dont le poème figure dans ce recueil. Nous espérons que l’activité vous a donné le goût de demeurer des citoyens engagés et des francophones fiers de leur langue et de leur culture. »

Le recueil sera disponible pour téléchargement sur le site internet d’ÉMC et des exemplaires seront envoyés dans les écoles participantes du Centre-Sud-Ouest.

PHOTO: Les jeunes auteurs entourés des organisateurs du projet