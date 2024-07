Alexia Grousson

L’année 2024 est une année particulière pour le Festival international du film de Windsor (WIFF) puisque l’organisme célèbre son 20e anniversaire. Pour souligner ce jalon important, plusieurs activités auront lieu d’ici la fin de l’année.

Pour lancer les célébrations, du 7 au 9 juin, le WIFF « sous les étoiles » a projeté gratuitement, à l’extérieur du centre aquatique de Windsor et de l’Art Windsor Essex, une variété de classiques familiaux, de films à succès et de nouveaux titres canadiens tels que Les 101 dalmatiens, Barbie, Élémentaire, Harry Potter, etc.

Pour continuer sur la même lancée, du 21 au 23 juin, le Festival a projeté des courts et longs métrages qui rendent hommage aux talents locaux et aux films présentés au cours des 20 dernières années.

Cette rétrospective a mis en lumière des films de Matt Gallagher, Kim Nelson, Gavin Michael Booth et Nicholas Shields. Des discussions après les projections ainsi qu’un temps de questions-réponses avec les cinéastes ont suivi.

Le nouveau long métrage I Think About Dying, de Rachel Lambert, mettant en vedette l’acteur local Dave Merheje, a également été projeté le samedi 22 juin.

Pour remercier les collaborateurs et partenaires qui font du Festival un succès, le directeur général Vincent Georgie a organisé une soirée en leur honneur, le 21 juin au Théâtre Capitol. L’ACFO WECK, et sa directrice générale Gisèle Dionne, qui parraine des films francophones au WIFF depuis une dizaine d’années, était présente ce soir-là.

« M. Georgie a remercié tous ceux et celles qui ont eu un impact pour le WIFF. Il a évoqué le succès croissant du festival qui est passé de 2 à 3 jours avec 20 films à un festival de 11 jours avec plus de 200 films. Certains d’entre eux ont été nominés pour des Oscars, d’autres en ont gagné et certains sont allés jusqu’au Festival de Cannes. Le WIFF a pris une telle ampleur! Nous sommes fiers de pouvoir collaborer en parrainant des films francophones pour notre communauté », commente Gisèle Dionne.

Le Festival est prévu du 24 octobre au 3 novembre. Pour l’instant, aucune information n’a été dévoilée quant à la programmation. Pour plus de renseignements, consultez le site windsorfilmfestival.com.

Photo : Gisèle Dionne, Vincent Georgie et Carole Papineau à la soirée « sous les étoiles »